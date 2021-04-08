Білоруси знайшли спосіб потрапити на Євробачення після дискваліфікації

Євробачення 2021 / EBU

Білоруські групи можуть виступити на Євробаченні у Нідерландах поза конкурсом і без отримання оцінок - в якості "музичних гостей".

Як повідомляє Deutsche Welle, Білоруський фонд культурної солідарності запропонував, щоб білоруси заспівали в антракті між виступами учасників Євробачення 2021.

Білоруси запропонували EBU, щоб групи NaviBand і Val виступили в антракті з піснею Love shine a light, з якою Великобританія перемогла на конкурсі в 1997 році.

Група NaviBand брала участь в Євробаченні 2017, а група Val повинна була їхати на Євробачення 2020, але її замінили в 2021 році.

Нагадаємо, Білорусь планувала відправити на Євробачення 2021 Галаси ЗМеста - групу, яка не приховувала симпатій до Олександра Лукашенка і виконувала до цього лише політичні памфлети.

Першу її пісню EBU заблокував в Інтернеті. Після того, як вони подали нову пісню, Білорусь дискваліфікували.

Пояснюється це тим, що політичні мотиви пісень могли нашкодити іміджу конкурсу.

Учасники групи у відповідь оголосили, що не розуміють, що таке політизована творчість.

Як відомо, Євробачення 2021 пройде в Роттердамі в Нідерландах з глядачами.

Півфінали і переможний виступ пройдуть з 18 по 22 травня.