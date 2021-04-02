Колишня Серьоги звинуватила репера в підробці документів на вивезення дітей

Поліна Ололо / instagram.com/polina_lola/

Екскохана репера Серьоги повідомила про те, що їй нещодавно довелося звернутися до психолога, щоб розібратися з почуттями, а також повідала, як помітила в суді підроблені репером виїзні документи для її дітей.

Поліна Ололо в Instagram розповіла про те, що Серьога підробляв дані по її старому паспорту.

"Взимку мені стало відомо що синів вивезли закордон, а саме за підробленими документами. Як я говорила раніше, документи на дозвіл про виїзд дітей з батьком я не давала. Копію дозволу на виїзд бачила одного разу, нахабно прикладену до позову до суду ще рік тому. На документі вказані мої старі паспортні дані, яких у мене вже не було. І перераховано десятки країн. Випереджаючи ваші питання відразу скажу, що заяви про підроблені документи я подавала в поліцію не раз так само як і в ювенальну поліцію ... і нічого) вау!",- емоційно пише вона.

Суд між Серьогою і Поліною Ололо за дітей - подробиці