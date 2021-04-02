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Колишня Серьоги звинуватила репера в підробці документів на вивезення дітей

2 квітня 2021, 16:42

Колишня обраниця Сергія Пархоменка і мати Його дітей Поліна Ололо написала про те, що репер підробив її підпис на документах.

Поліна Ололо
Поліна Ололо / instagram.com/polina_lola/

Екскохана репера Серьоги повідомила про те, що їй нещодавно довелося звернутися до психолога, щоб розібратися з почуттями, а також повідала, як помітила в суді підроблені репером виїзні документи для її дітей.

Поліна Ололо в Instagram розповіла про те, що Серьога підробляв дані по її старому паспорту.

"Взимку мені стало відомо що синів вивезли закордон, а саме за підробленими документами. Як я говорила раніше, документи на дозвіл про виїзд дітей з батьком я не давала. Копію дозволу на виїзд бачила одного разу, нахабно прикладену до позову до суду ще рік тому. На документі вказані мої старі паспортні дані, яких у мене вже не було. І перераховано десятки країн. Випереджаючи ваші питання відразу скажу, що заяви про підроблені документи я подавала в поліцію не раз так само як і в ювенальну поліцію ... і нічого) вау!",- емоційно пише вона.

Суд між Серьогою і Поліною Ололо за дітей - подробиці

  • Нагадаємо, 2 лютого Апеляційний суд Києва ухвалив рішення на користь Пархоменко. Тим не менш, суд триває і наступне засідання буде 19 квітня.
  • В ході судового розгляду 21 грудня Сергій Пархоменко назвав всі медійні випади у свій бік, пов'язані з виконанням його батьківських прав щодо його дітей необгрунтованими і брехливими.
  • Представники Поліни Ололо не змогли надати жодних доказів на підтримку скандальних заяв матері в соціальних мережах або інших ЗМІ, які очорняли репутацію Пархоменка протягом усього конфлікту.
  • Як відомо, Поліна Ололо заявляє, що Сергій Пархоменко "вкрав" у неї дітей і не дає з ними бачитися вже рік. Вона розвинула кампанію в соцмережах і ЗМІ, але в кінцевому підсумку змушена була звернеться до суду. Суд розглядає їхню справу з зими 2020 року.
Серега новини шоу бізнесу
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