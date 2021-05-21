Колишній Слави Камінської зізнався, чи даватиме гроші дітям

Едгар Камінський / instagram.com/edgar_kaminskyi/

Діти учасниці шоу Танці з зірками слави Камінської проходять сувору школу виховання у свого відомого батька.

В інтерв'ю Славі Дьоміну на каналі Радіо Люкс, Едгар відповів на багато питань, які раніше не давали спокою багатьом його прихильницям.

Він розповів, що в дитинстві вони з сестрою паяли, або робили інші роботи, щоб тато дав грошей, а потім він просто перестав давати гроші взагалі.

"У мене було шалене прагнення заробити гроші, тому що мені їх ніколи не давали. Ні в кіно, ні в кафе. Вдома тато мені і сестрі ніколи не давав гроші. Ми повинні були заробити", - згадав екс-чоловік Слави Камінської.

Зараз пластичний хірург забезпечує дітей усім необхідним і купує іграшки, але він чесно сказав, що не знає, чи буде далі давати їм гроші, чи буде виховувати їх як його батько.читайте такожСлава Камінська розповіла про свого нового коханця

"Я буду намагатися робити так, щоб вони знали ціну грошам, знали ціну праці, розуміли, що треба працювати, і в житті просто так нічого не буде",– висловився Едгар Камінський.

У свої 6 років син Камінського Леон вже знає курс валют і думає, як може заробити гроші. За телефонні ігри, які йому купує батько, хлопчик повертає кошти з власних заощаджень.

Камінський розповів історію, як коли у малюка випав зуб, він замість зубної феї поклав синові під подушку сто доларів. Однак Леон їх повернув, коли дізнався, що у тата більше немає.

"Каже: "А у тебе є гроші?". Кажу: "Ні, ось сто було". "Тоді візьми собі, нехай будуть у тебе". І він віддає мені ці гроші", - згадав пластичний хірург.

Слава Камінська і Едгар Камінський - історія відносин