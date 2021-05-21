УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Колишній Слави Камінської зізнався, чи даватиме гроші дітям

21 травня 2021, 17:09

Едгар Камінський розповів, що їм з сестрою батько не давав грошей просто так.

Едгар Камінський
Едгар Камінський / instagram.com/edgar_kaminskyi/

Діти учасниці шоу Танці з зірками слави Камінської проходять сувору школу виховання у свого відомого батька.

В інтерв'ю Славі Дьоміну на каналі Радіо Люкс, Едгар відповів на багато питань, які раніше не давали спокою багатьом його прихильницям.

Він розповів, що в дитинстві вони з сестрою паяли, або робили інші роботи, щоб тато дав грошей, а потім він просто перестав давати гроші взагалі.

"У мене було шалене прагнення заробити гроші, тому що мені їх ніколи не давали. Ні в кіно, ні в кафе. Вдома тато мені і сестрі ніколи не давав гроші. Ми повинні були заробити", - згадав екс-чоловік Слави Камінської.

Зараз пластичний хірург забезпечує дітей усім необхідним і купує іграшки, але він чесно сказав, що не знає, чи буде далі давати їм гроші, чи буде виховувати їх як його батько.читайте такожСлава Камінська розповіла про свого нового коханця

"Я буду намагатися робити так, щоб вони знали ціну грошам, знали ціну праці, розуміли, що треба працювати, і в житті просто так нічого не буде",– висловився Едгар Камінський.

У свої 6 років син Камінського Леон вже знає курс валют і думає, як може заробити гроші. За телефонні ігри, які йому купує батько, хлопчик повертає кошти з власних заощаджень.

Камінський розповів історію, як коли у малюка випав зуб, він замість зубної феї поклав синові під подушку сто доларів. Однак Леон їх повернув, коли дізнався, що у тата більше немає.

"Каже: "А у тебе є гроші?". Кажу: "Ні, ось сто було". "Тоді візьми собі, нехай будуть у тебе". І він віддає мені ці гроші", - згадав пластичний хірург.

Слава Камінська і Едгар Камінський - історія відносин

  • Слава Камінська вийшла заміж за Едгара Камінського в 2014 році.
  • У грудні 2014 року у пари народився син Леонард, а в грудні 2015 - дочка Лаура.
  • У 2019 році з'явилася інформація про те, що Слава і Едгар розлучаються - заяву в суд подав сам чоловік.
  • Влітку того ж року Слава і Едгар розлучилися. Діти залишилися зі співачкою, але вихованням вони вирішили займатися разом.
  • Слава вже зізналася, що у неї є чоловік, але вона не називає його імені.
Едгар Камінський Слава Камінська новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
"Гаряче": Надя Дорофєєва показала трусики на провокаційному фото"Гаряче": Надя Дорофєєва показала трусики на провокаційному фото Російська телеведуча без ліфчика показала сексуальні формиРосійська телеведуча без ліфчика показала сексуальні форми З'явилася дата виходу нового сезону Одруження наосліп 2021З'явилася дата виходу нового сезону Одруження наосліп 2021 Про Євробачення-2021 і не тільки: чат із продюсером Денисом ПутінцевимПро Євробачення-2021 і не тільки: чат із продюсером Денисом Путінцевим Синоптик назвав найспекотніший місяць літа 2021 в УкраїніСиноптик назвав найспекотніший місяць літа 2021 в Україні

Останні новини

08:52
У Путіна відреагували на санкції Зеленського проти Росії і ватажків "ЛДНР"
08:26
Коронавірус в Україні послабив хватку, але жертв за минулу добу все ще сила-силенна Відео
08:18
Гороскоп на сьогодні 22 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: зустріч з половинкою та загрози Відео
07:46
"Українці у вишиванках бидло, а парад х**ня": скандалістку з Харкова виперли з роботи
07:45
Розпродаж в Steam: Cyberpunk 2077, "Відьмак 3" і багато іншого Відео
Реклама
07:08
Нові міністри щомісяця: чи наважиться влада замінити прем'єра Погляд
06:32
Україні загрожують тарифні бунти: експерт назвав головну причину Відео
06:15
Політолог розкрив несподівану роль України у зустрічі Байдена і Путіна Відео
06:02
Удар по Порошенку: ексгенпрокурор пояснив несподіваний поворот у справі Медведчука Відео
05:36
Гороскоп на завтра 23 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: кому загрожує фатальне знайомство
05:34
Експерт розповів, як у США виступили проти Байдена і за Україну щодо СП-2 Відео
05:33
Чи загрожує Порошенку реальний вирок: аналітик дав прогноз Відео
05:05
З Днем святого Миколая 2021: привітання в прозі, вірші і картинки
04:22
Українцям пообіцяли тепло до +26°, але попередили про зливи з грозами Відео
03:52
Українська гімнастка засвітила шикарні груди на пікантному фото
03:02
День святого Миколая 2021: не можна робити на Ніколу Зимового Відео
02:17
Експерт розповів, чи будуть наслідки "наїзду" Зеленського на Меркель і Макрона Відео
00:49
Ремастер культової Samorost став безплатним на всіх платформах Відео
00:19
Синоптик назвав найспекотніший місяць літа 2021 в Україні Відео
00:10
Продюсер озвучив сенс участі Go-A на Євробаченні і де взяти грошей на новий конкурс Відео
Реклама
21 травня, п'ятниця
23:54
Євробачення-2022: хто з артистів зобов'язаний поїхати на конкурс Відео
23:26
"План Б і План С": Разумков розповів, що робити Україні з Північним потоком-2 Відео
23:15
Експерт оцінив ймовірність "політичної перемоги" України на Євробаченні
23:09
Повний місяць у травні 2021: коли настане, що можна робити і як змінити життя Відео
23:02
США вдарили новими санкціями по Росії Відео
22:44
Чому ескалація між Палестиною та Ізраїлем була не останньою Погляд
22:37
Синоптики розповіли, чи слід чекати на "сюрпризи" від погоди на вихідних Відео
22:32
Чому "вишиванка-косовортка" Зеленського - далеко не останній привід для хейта - експерт Відео
21:58
Розмитнювати авто в Україні збираються через Дію Відео
21:57
Зеленський схвалив нові санкції: повний перелік юросіб, які потрапили під заборону Відео
21:38
Разумков зізнався, чому й досі не прищепився від коронавірусу Відео
21:11
Як Путін випадково врятував рейтинг Зеленського Погляд
21:03
Зеленський впровадив санкції проти "злодіїв у законі": хто потрапив до списку Відео
21:02
День святого Миколая Весняного 22 травня: що робити в його свято в травні
20:55
Побиття поліцейського колегами у Дніпрі: ЗМІ дізналися про махінації зі звільненням Відео
20:05
OnePlus випустить розумний годинник в стилі Cyberpunk 2077 Відео
20:02
У столиці "героїня парковки" залізла на евакуатор і відбивалася від копів Відео
19:52
Українському немовляті зібрали 60 мільйонів на найдорожчі ліки у світі
19:32
США вимагатимуть "бонусів" від РФ за відмову від санкцій щодо Північного потоку-2 Погляд
19:06
У Росії загинули 10 робітників – головні подробиці та ключова причина Відео
Реклама
19:05
Лавров вибухнув порівнянням США і країн Балтії з "гопниками" Відео
19:00
Пам'ятайте Clubhouse? Соцмережа запустила Android-версію програми в Україні
18:39
У Києві п'яна "вдрабадан" жінка протаранила авто, називаючись"полковником поліції"
18:39
Окупанти почали дірявити дно Азовського моря заради потреб Криму
18:22
Санта Дімопулос відзначає 34-річчя - творчий шлях і кращі пісні дівчини Відео
17:55
У космічному симуляторі No Man's Sky проходить кросовер з Mass Effect Відео
17:25
Лідер ХАМАС схоплений на території Палестини Відео
17:24
Суд залишив Медведчука під домашнім арештом Відео
17:21
Під Одесою жінка-логопединя і її чоловік-педофіл розбещували дітей Відео
17:11
Крутіше за Роналду: півзахисник збірної України став гравцем місяця в Італії Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти