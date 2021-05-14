Дан Балан розповів, що насправді було між ним і Тіною Кароль на Голосі країни

Дан Балан і Тіна Кароль на шоу Голос країни / instagram.com/danbalan/

Багато глядачів шоу Голос країни з приходом виконавця на проект помітили, що між Тіною Кароль і Даном Баланом проскочила іскра. Вони дали проекту зворушливі і смішні моменти, які викликали захват у фанатів.

На тлі цього в мережі сформувалася група "шипперів", які підтримували можливість романтичних відносин між Тіною і Даном - "ДанТіна". На шоу багато жартували на цю тему, що підтримало ідею реальності відносин між артистами.

Дан Балан у своєму Instagram розповів, що насправді було у нього з Тіною.

"Народ, а в чому обман? Ми ніколи не заявляли про якийсь зв'язок між нами, крім дружнього... Те, що ви бачили в ефірах Голосу - це була щира симпатія... А далі люди самі додумували, самі напридумували... І самі вирішили, що був якийсь обман... а те, що заявляв продюсер Голосу про "придуману історію"... Він мав на увазі, що спочатку він придумав ідею, що для шоу було б добре якщо у нас з'явився б "романтичний зв'язок" і підштовхував нас на це... А в результаті, насправді, вийшла щира симпатія... Те, що всі і помітили в ефірах... Без ніякого обману... Загалом, я вважав за потрібне це роз'яснити...",- пише він.читайте такожЗ'явилася нова інформація про "лавсторі" Дана Балана і Тіни Кароль

Дан Балан / instagram.com/danbalan/

"Ось вам офіційна заяву", "Я одна не зрозуміла радіти чи плакати?", "Однозначно радіти. Тут же і так все зрозуміло..все просто.. хто вам сказав, що щира дружба не переросла в любов", "Дівчата, видихаємо, у кожної ще є шанс", "Дан, вдумливі фанати і так все зрозуміли відразу.))", - пишуть в коментарях

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Як відомо, нещодавно у виступі, креативний продюсер 1+1 Володимир Завадюк сказав, що стосунки були "синтетичними". Після цього з'явилася нова інформація про "лавсторі" Тіни Кароль і Дана Балана.

Керівник великих проектів 1+1 детально пояснив, що було між артистами, і про що він говорив у своєму виступі.

Нагадаєм, Дан Балан вперше прийшов на шоу Голос країни в 2019 році і його підопічний виграв проект.

Всі випуски шоу Голос країни 11 можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.