Демі Ловато шокувала зізнанням зі свого інтимного життя

Демі Ловато / instagram.com/ddlovato/

Демі Ловато потрясла своїх шанувальників занадто відвертим зізнанням - співачка розповіла, що вона пансексуалка, і її приваблюють всі статі і гендери.

Як повідомляє Daily Mail, співачка розповіла про свою орієнтацію в подкасті Джо Рогана.

Зірка нагадала про своє релігійне виховання і зізналася, що раніше дуже соромилася цієї теми, незважаючи на те, що була дуже популярною.

Коли в дитинстві їй подобалася дівчина, вона придушувала свої почуття ще до того, як змогла їх зрозуміти. Тепер вона гордо зараховує себе до ЛГБТ.

Також зірка повідомила, що хоче усиновити дітей. Вона хотіла завагітніти від Макса Еріха, але не вийшло. Це зіграло роль у їх розриві.

"Минулого року я була заручена з однією людиною. Я думала, що вийду заміж, може бути, навіть завагітнію прямо зараз. Але цього не сталося. Тоді я подумала:"Це великий знак". Я думала, що проведу своє життя з кимось. Тепер, коли я не збираюся цього робити, я відчула полегшення від того, що можу жити зі своєю правдою", - пояснила вона.