Демі Ловато шокувала зізнанням зі свого інтимного життя

Знаменита співачка Дем Ловато несподівано розкрила про себе досить особистий факт - з особистого життя.
Демі Ловато потрясла своїх шанувальників занадто відвертим зізнанням - співачка розповіла, що вона пансексуалка, і її приваблюють всі статі і гендери.
Як повідомляє Daily Mail, співачка розповіла про свою орієнтацію в подкасті Джо Рогана.
Зірка нагадала про своє релігійне виховання і зізналася, що раніше дуже соромилася цієї теми, незважаючи на те, що була дуже популярною.
Коли в дитинстві їй подобалася дівчина, вона придушувала свої почуття ще до того, як змогла їх зрозуміти. Тепер вона гордо зараховує себе до ЛГБТ.
Також зірка повідомила, що хоче усиновити дітей. Вона хотіла завагітніти від Макса Еріха, але не вийшло. Це зіграло роль у їх розриві.
"Минулого року я була заручена з однією людиною. Я думала, що вийду заміж, може бути, навіть завагітнію прямо зараз. Але цього не сталося. Тоді я подумала:"Це великий знак". Я думала, що проведу своє життя з кимось. Тепер, коли я не збираюся цього робити, я відчула полегшення від того, що можу жити зі своєю правдою", - пояснила вона.
- Нагадаємо, що про роман Демі Ловато заговорили в кінці 2019-початку 2020 року, але офіційно відносини почали відраховувати з березня, коли вона випадково їх розсекретила.
- Демі Ловато потрапила в кадр під час стріму Макса Еріха, коли приносила йому чай, і сама зрозуміла, що "спалилася" по його усмішці.
- Демі Ловато і Макс Еріх почали жити разом якраз перед початком карантину, і провели разом кожен день півроку.
- Демі Ловато вже розповідала про свої стосунки з дівчиною раніше, але не зізналася, що їй подобаються і хлопчики, і дівчатка.