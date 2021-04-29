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Діма Комаров показав зйомки проекту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

29 квітня 2021, 13:15

Український телеведучий Дмитро Комаров повів журналістів в гори, і показав неймовірні вихідні в барвистих пейзажах.

Дмитро Комаров
Дмитро Комаров / прес-служба

Нещодавно Дмитро Комаров показав перші кадри нового проекту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", але на вихідних телеведучий особисто провів екскурсію для журналістів місцями зйомки програми. Він організував триденний прес-тур в Карпати, в якому сам став гідом для своїх колег.

У цій унікальній міні-експедиції Дмитро Комаров показав журналістам, як і де знімався новий проект і також познайомив з героями, яких зовсім скоро можна буде побачити у випусках.

Всі змогли побачити нашу країну очима Дмитра Комарова, зрозуміти, як знімається програма, і особисто пережити емоції, які вже скоро будуть відчувати туристи, подорожуючи слідами телеведучого. Вони змогли відкрити для себе Україну та її красу з різних сторін. Переконатися, що наша країна буває екзотичною, романтичною, екстремальною, смачною, цілющою і містичною.

Подорож почалася з Києва, велика група журналістів разом з Дмитром виїхали на поїзді. Першим пунктом призначення стала столиця Гуцульщини - Верховина.читайте такожЗ'явилися перші кадри з шоу " Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

"Верховина - один з найоптимальніших напрямків для тих туристів, які хочуть відчути весь колорит Карпат. Тут компактно розташовані головні туристичні магніти нашого гірського регіону", - говорить Дмитро.

У цьому колоритному селищі міського типу Дмитро Комаров влаштував для журналістів справжню пригоду. Щоб познайомити з традиціями регіону і показати давню і вже зникаючу професію сироварів, гості туру вирушили в гори. Високо на полонинах у дерев'яних будинках гуцули варять сир за давніми рецептами, які не змінювалися тисячі років. Вони проводять в сироварнях по кілька місяців в теплу пору року і варять унікальні буц, вурду і роблять бринзу. Дорога до сироварні вже стала пригодою, оскільки зараз дістатися туди можна тільки на великому ГАЗ-66 з ланцюгами на колесах. Хоча тут це - звичайна дорога між селами, а не бездоріжжя. Влітку місцеві жителі переміщаються по ній навіть на легкових машинах.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / прес-служба

Крім того, у Верховині Дмитро познайомив журналістів з унікальними героями майбутніх програм, які вже стали його друзями. Наприклад, Іван Васильович з 1953 року продає мінеральну воду і ситро, смак якого – точно як в дитинстві. Його кіоск-справжня пам'ятка. Він переносить відвідувача на 30, а то і всі 50 років у минуле. Надихнув Івана Васильовича на створення цього кіоску фільм "Кавказька полонянка", і він у свої 85 років продовжує продавати газовану воду з сиропом, ставши легендою і символом Верховини.

Познайомилися журналісти і з бджоляром Петром, який грає на волинці і ще 9 музичних інструментах, сам виробляє унікальний бджолиний віскі і знає все про цілющі властивості меду. Крім того, він практикує і пропонує відвідувачам "сон на вуликах" - незвичайну процедуру, цілющий ефект якої створює вібрація від дзижчання бджіл. Дмитро на собі показав журналістам ще один метод "бджололікування" - дав покусати себе бджолам.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / прес-служба

Ще одним пунктом цієї подорожі стало місто Коломия, головний туристичний центр Прикарпаття. Тут групу зустрів легенда української авіації, військовий пілот ігор Табанюк, з яким Дмитро Комаров здійснив рекордний політ по периметру України на маленькому 4-місному літаку. Ігор за штурвалом вже 40 років, за свої гроші утримує і розвиває аеродром у Коломиї, створив льотну школу. А ще своїми силами проводить безкоштовні фестивалі, де будь-який бажаючий може доторкнутися до світу авіації, спробувати банош, випити Карпатський чай, послухати гуцульську музику і потанцювати. Ігор запрошує сюди туристів не тільки з України, а й з інших країн, розвиваючи туризм свого регіону і всієї країни.

Під керівництвом Табанюка кожен журналіст зміг побачити красу України з висоти, пролетіти над засніженою Говерлою, відкрити для себе Карпати абсолютно по-новому. А ще - побачити масштаби вирубки карпатських лісів, яка, на жаль, триває.

Дмитро Комаров акцентував увагу на тому, як важливо подорожувати відповідально.

"Цього року багато хто поїде подорожувати Україною, і дуже важливо, щоб після кожного туриста залишалася чистота. Щоб зберегти красу нашої країни, кожен повинен починати з себе. Не залишати сміття, не соромитися прибрати навіть чуже сміття, якщо хтось інший кинув його. Якщо кожен буде відповідально ставитися до подорожей і берегти нашу природу і країну, ми зможемо зберегти ці унікальні місця і для наших пра-пра-правнуків. Питання збереження природи України ми теж будемо зачіпати в програмі", - говорить Дмитро.

Враховуючи карантинні заходи, подорож була організована таким чином, щоб максимально убезпечити всіх учасників. Кожен журналіст у прес-турі, включаючи Дмитра, попередньо здав ПЛР-тест на ковід. Організатори забезпечили постійну наявність масок, санітайзерів, а заходи планувалися з урахуванням дотримання всіх правил.

Нагадаємо, прем'єра проекту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" вже 9 травня на 1+1 о 10:50.

Дивитися онлайн всі випуски проекту можна буде після прем'єри на 1plu1 video і на Ютубі каналі.

Дмитро Комаров новини шоу бізнесу
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