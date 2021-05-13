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Діма Комаров показав усі небезпеки "української Сахари" у новому випуску тревел шоу

13 травня 2021, 15:30

Вже майже пролетів тиждень, і скоро виходить другий випуск тревел шоу "Мандруй Україною Дмитром Комаровим" на 1+1.

Дмитро Комаров
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим випуск 2 - Огляд / 1+1

На телеканалі 1+1 вийде новий випуск спецпроекту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в якому телеглядачі побувають на 5 континентах відразу, не залишаючи рідну країну.

Дмитро Комаров починає знайомити глядачів з неймовірною природою Херсонської області. Телеведучий покаже, що не потрібно їхати за кордон, щоб побачити "африканську", "азіатську" і "американську" дику природу або, наприклад, побувати в справжній пустелі – вся ця екзотика є в Україні.

Команда "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" у другому випуску вирушила в одне з семи чудес України-заповідник Асканія-Нова, де мешкають тварини п'яти континентів. Це не зоопарк. Люди тут-тільки гості в світі тварин. Хоча на початку заповідника є туристична зона, де можна подивитися на тварин на відстані витягнутої руки.

"Близькість до тварин - це те, в чому Асканія-Нова дасть фору навіть національним паркам Кенії і Танзанії. Такого контакту з тваринами ми не бачили, навіть коли подорожували по Африці і їздили на сафарі. Але у нас в Херсонській області це можливо", - розповідає Дмитро Комаров.

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Асканія Нова-рай для любителів тварин, дикої природи і екзотичних фото в соцмережах. Тільки тут можливо так близько сфотографуватися з дикими тваринами без кліток і огорож.

"Це найбільший в Європі заповідний степ. Ці землі ніколи не обробляли. Вони завжди були дикими. Тому тут збереглися умови дикої природи. Можна сказати, що це наш "Ноїв ковчег". Будинок, для рідкісних тварин з усього світу", - говорить Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров
Дмитро Комаров / 1+1

Сафарі в заповіднику супроводжують люди, які присвятили все життя роботі з тваринами. Головний з них - вчений, біолог і директор "Асканія-Нова" Віктор Гавриленков. Він керує заповідником вже 30 років, і його слухаються навіть самі дикі і великі тварини-наприклад такі, як дикий африканський буйвол і американський бізон.

Директор заповідника надав знімальній групі і глядачам проекту ексклюзивну можливість зануритися в життя закритої, таємної частини заповідника, куди пускають не більше 300 осіб на рік – вчених і співробітників. Щоб показати цей унікальний світ мільйонам телеглядачів 1+1, Дмитру Комарову зробили спеціальний дозвіл на зйомку. Тепер українські глядачі зможуть побачити те, що ще ніде не показували, ексклюзивні кадри дикої природи Херсонщини.

Тут африканські, азіатські та інші тварини мешкають без загонів і вольєрів. І щоб знайти певних мешканців-без навичок слідопита не обійтися. Команді вдалося поспостерігати за зграєю куланів, буйволів, бізонів. читайте такожДружина Діми Комарова здивувала ніжним образом на яскравому фото Директор заповідника пояснив, що головне правило в поведінці з будь – якими дикими тваринами-не боятися. Тварина не повинна відчувати, що людині страшно. Крім того, бігти, якщо ви зустріли звіра в дикій природі-це найгірше рішення. Як потрібно поводитися при зустрічі з дикими тваринами, Дмитро Комаров продемонструє на собі в новому випуску програми.

У заповіднику живе безліч зникаючих і рідкісних видів. Наприклад, коней Пржевальського в світі вдалося зберегти тільки завдяки "Асканії-Нова". Наприкінці 1960-х вони були на межі зникнення. Але українські вчені допомогли не тільки зберегти цей вид в зоопарку, але відродити популяцію в дикій природі.

Ще одні Легендарні мешканці Асканії Нової-сайгаки. Ці тварини жили в один час з мамонтами і зуміли пережити всі природні катаклізми. Але сайгаки не зуміли захиститися від найстрашнішої небезпеки для них – людини. Їх роги активно використовують в китайській медицині, тому вони були на межі зникнення. Але в Асканії Нова вдалося зберегти частину популяції. Зараз ці тварини-гордість колекції заповідника.

Дмитро Комаров
Дмитро Комаров / 1+1

За 120 км від заповідника розташувалася справжня українська "Сахара" – Олешківські піски. Це - справжнє диво української природи. Тут є величезні бархани, трапляються справжні піщані бурі, а в літній час температура доходить до 40 градусів тепла. Мало хто знає, але ще не так давно загроза стати пустелею існувала для всієї Херсонської області. Там команда мало не потрапила в катастрофу.

Сьогодні туристам не варто недооцінювати українську пустелю. Дмитро Комаров розповів, чому:

"В українській пустелі можна, не виїжджаючи за межі рідної країни, відчути, що таке справжній екстремальний пустельний клімат. У літні місяці температура повітря тут доходить до 40 градусів за Цельсієм. А пісок може нагріватися до 75 градусів. Тобто, в пік літньої спеки тут ті ж відчуття і небезпеки, що і в будь-якій іншій пустелі світу".

Дмитро Комаров покаже глядачам, що має бути в рюкзаку виживання для експедиції в українську пустелю, і пояснить, як звичайна фольга допоможе зігрітися людині або знайти допомогу. Але є в Олешківських пісках і небезпеки, яких не чекаєш, і про які мало хто знає. Про них Дмитро Комаров розповість у новому випуску програми.

Що за унікальні місця покаже Діма Комаров-дивіться в ефірі Мандруй Україною з Дмитром Комаровим вже цієї неділі, 16 травня, о 10.50 на 1+1.

Також дивитися Світ навиворіт онлайн можна на сайті 1+1 video.

Дмитро Комаров новини шоу бізнесу
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