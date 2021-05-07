УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Діма Комаров стрибнув з парашутом на зйомках шоу "Мандруй Україною"

7 травня 2021, 15:29

Нове шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" виходить на 1+1 в неділю 9 травня. Розповідаємо, що покажуть глядачам у першому випуску на 1+1.

Діма Комаров
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим випуск 1/ 1+1

Вже цієї неділі, 9 травня, о 10.50 на 1+1 відбудеться грандіозна прем'єра проекту Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, на яку чекають мільйони телеглядачів.

У першому випуску Дмитро Комаров вперше досліджуватиме не далекі й екзотичні країни, а рідну Україну. Він розповість, де і як можна відпочити вже цього літа, відкриє нові туристичні напрямки і покаже вже відомі туристичні локації з нового боку.

Цікаво, що музичний супровід для проекту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" написав відомий композитор, музичний продюсер Голосу країни Руслан Квінта. Для створення музичної композиції композитор використовував звуки требміт, духових інструментів, дримби, етнічної скрипки і навіть голос шамана.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / 1+1

Вже в першому випуску нового проекту Дмитро Комаров вирішив показати, чим зайнятися в Україні поціновувачам гострих відчуттів. Яскрава і захоплююча подорож Україною для телеглядачів почнеться з барвистого фестивалю повітроплавання. Це одне з найбільш видовищних подій, яке цікаво спостерігати і з повітря, ставши учасником польоту, і з землі, безкоштовно. У ньому беруть участь десятки різнокольорових повітряних куль, розмір яких досягає висоти дев'ятиповерхового будинку! Усередині такої кулі міг би вміститися вантаж 40 стандартних фур.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим випуск 1 / 1+1

"Колись повітроплавання було доступно тільки еліті, а зараз набуває все більшої популярності. Мало хто знає, що в Україні проходять десятки фестивалів повітряних куль. Найчастіше вони проходять в Кам'янці-Подільському, Переяслав-Хмельницькому, Білій Церкві, Харкові, Дніпрі, Умані, Черкасах і навіть в Карпатах", - поділився Дмитро.

Дмитро Комаров розповість, як влаштована повітряна куля, покаже, як проходить підготовка до польоту, а також познайомить з древніми ритуалами повітроплавців, придуманими ще 200 років тому у Франції. І цей ритуал може повторити кожен, хто стане учасником одного з численних фестивалів по всій країні.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2021 / 1+1

"Мало хто знає, але колись повітроплавцям давався дворянський титул. У Франції, на батьківщині повітроплавання, Людовик XVI був настільки вражений винаходом повітряної кулі, що тут же видав указ про присвоєння всім повітроплавцям таких титулів і жалувань всіх земель, над якими пролітав аеростат", - розповів Дмитро Комаров.

Після спокійних туристичних польотів глядача чекає справжній екстрим і світовий рекорд. У кращих традиціях своїх екстремальних подорожей Дмитро Комаров покаже, як повітряні кулі використовуються ще й в нетуристичних цілях – для встановлення світового рекорду.

Ексклюзивно у випуску нового проекту відбудеться спроба встановити унікальний екстремальний рекорд з використанням повітряної кулі. Досвідчений парашутист Павло спробує виконати трюк, який, на перший погляд, не здатне витримати людське тіло. Дмитро Комаров не просто покаже, а супроводить претендента на світовий рекорд і на землі, і в повітряній кулі, і у вільному падінні, щоб зняти і зафіксувати всі етапи унікального заходу. Ексклюзивно для "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" досвідчений український екстремал погодився в режимі реального часу показати абсолютно всі етапи цього незвичайного трюку.

Щоб зняти цей рекорд, Дмитро Комаров буде наздоганяти парашутиста у повітрі.

Що за унікальний трюк відбуватиметься вперше у світовій історії, чи вийде в українця встановити рекорд - дивіться в ефірі "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" вже цієї неділі, 9 травня, о 10.50 на 1+1.

Також дивитися Світ навиворіт онлайн можна на сайті 1+1 video.

Дмитро Комаров новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Який зв'язок між групами крові і хворобами - відповідь вченихЯкий зв'язок між групами крові і хворобами - відповідь вчених Високий тиск: лікарі назвали незвичайну ознаку гепертонічного кризуВисокий тиск: лікарі назвали незвичайну ознаку гепертонічного кризу РФ готує удар: експерт назвав найслабшу ланку оборони УкраїниРФ готує удар: експерт назвав найслабшу ланку оборони України "Цукерка": дружина Артура Пирожкова безсоромно оголила свої принади"Цукерка": дружина Артура Пирожкова безсоромно оголила свої принади Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 травня 2021: у що не можна йтиГороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 травня 2021: у що не можна йти

Останні новини

17:17
Стало відомо про нові плани Росії щодо добудови газопроводу СП-2
16:42
У Росії на репетиції параду до 9 травня спалили танк Відео
16:39
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра і післязавтра: кому загрожує підла пастка Відео
16:37
Зеленський звернувся до українців у День пам'яті та примирення Відео
16:27
Що готують на Радоницю: меню і рецепти поминальних страв Відео
Реклама
16:14
У Держдумі зробили образливу заяву на адресу України і Зеленського Відео
16:13
В Україні кардинально зміниться погода 9 травня Відео
15:40
Зеленський прибув на Луганщину: для селфі з ним вишикувалася черга Фото Відео
15:37
Експерт розповів, чому відключення від SWIFT РФ стане для неї катастрофою
15:31
"До порнокар'єри готовий": новий імідж Олександра Усика викликав ажіотаж у Мережі
15:08
ЗМІ дізналися про заклик прем'єра Чехії до ЄС у відповідь на дії Росії Відео
14:40
У поїзді Київ-Миколаїв пасажирів залило водою через дірявий дах Відео
14:10
Білий піджак - must have для весни-літа 2021: з чим носити Фото Відео
14:01
Питання ПДЧ України в НАТО: у Зеленського розкрили плани на саміт Альянсу Відео
13:56
Жодного "червоного" регіону: МОЗ оновило карантинні зони Відео
13:45
COVID-паспорти поки на паузі: в ЄС розповіли, коли ухвалять рішення Відео
13:14
У Путіна вибухнули заявою на адресу США через вимогу щодо Криму Відео
12:59
На Донбасі ЗСУ збили російський безпілотник Фото Відео
12:48
Путін публічно вдав, що Зеленського не існує Відео
12:31
У США зробили заяву про нову угоду з Росією щодо ядерної зброї Відео
Реклама
12:05
"Мати змусила": українці висміяли студентку, яка потрапила у скандал через Басту Відео
12:05
Летальна зброя для України: Кравчук повідомив, хто протягнув Києву руку допомоги Відео
12:05
Гороскоп на 8 травня 2021 року для всіх: коли найнебезпечніший час Відео
11:42
Експерт розкрив сценарій удару США по РФ у разі нової атаки на Україну Відео
11:10
Мінісумки казкової краси - велика модна тенденція 2021 Фото Відео
10:54
Спека, дощі та бурі: синоптик по днях розписав погоду влітку в Україні Відео
10:24
"Нацизм - зло": Зеленський зробив заяву в День пам'яті та примирення Відео
10:03
Розлучайтеся! Як змінилося ставлення українців до шлюбу Погляд
10:02
Штормове попередження в Києві: столицю накриє сильний вітер, прийдуть заморозки Відео
09:54
У Білому домі показали кулак Росії та пригрозили новими санкціями Відео
09:41
У Дніпрі грабіжник увірвався в будинок і катував дитину до напівсмерті Відео
09:06
Дочка судді, яка назвала українців "бидлом", записала нове відеозвернення Відео
08:49
Україна отримала догану від США Погляд
08:16
Перед вихідними в Україні виявили ще майже 9 тис. хворих на COVID-19 Відео
08:08
Вітренко розповів, за яких умов ціна на блакитне паливо впаде Відео
07:50
Красна гірка 2021: прикмети на погоду, заміжжя і багатство Відео
07:30
Вашингтон готовий підставити плече Києву у сфері безпеки - Держдеп Відео
07:15
Дочка Тіни Канделакі засвітила груди у відвертій фотосесії
06:54
У Росії через Україну може вибухнути катастрофа Погляд
06:33
Зруйнувати режим Путіна: в Мережу злили документи МЗС РФ Відео
Реклама
06:02
Ніч аль-Кадр 2021: традиції і що робити
05:33
Волонтер розповів, що робити з жителями ОРДЛО з паспортами РФ
05:05
Учені знайшли спосіб виявляти важку форму COVID-19 в перший день госпіталізації Відео
04:30
Візит Блінкена в Україну: експерт пояснив сигнал Вашингтона Путіну Відео
03:50
Дипломат розповів, чому Росії загрожує втрата СП-2 через Україну Відео
03:11
Експерт розкрив плани Росії з пошуку води для Криму в Азовському морі Відео
02:18
Українська чемпіонка світу з дзюдо похвалилася ідеальним тілом на інтимному фото
00:55
8 травня 2021 - свято пам'яті і примирення і День Марка: прикмети Відео
00:19
Який зв'язок між групами крові і хворобами - відповідь вчених Відео
07 травня, п'ятниця
23:57
Кравчук послав до "чортової матері" деяких українських політиків Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти