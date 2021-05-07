Діма Комаров стрибнув з парашутом на зйомках шоу "Мандруй Україною"

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим випуск 1/ 1+1

Вже цієї неділі, 9 травня, о 10.50 на 1+1 відбудеться грандіозна прем'єра проекту Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, на яку чекають мільйони телеглядачів.

У першому випуску Дмитро Комаров вперше досліджуватиме не далекі й екзотичні країни, а рідну Україну. Він розповість, де і як можна відпочити вже цього літа, відкриє нові туристичні напрямки і покаже вже відомі туристичні локації з нового боку.

Цікаво, що музичний супровід для проекту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" написав відомий композитор, музичний продюсер Голосу країни Руслан Квінта. Для створення музичної композиції композитор використовував звуки требміт, духових інструментів, дримби, етнічної скрипки і навіть голос шамана.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / 1+1

Вже в першому випуску нового проекту Дмитро Комаров вирішив показати, чим зайнятися в Україні поціновувачам гострих відчуттів. Яскрава і захоплююча подорож Україною для телеглядачів почнеться з барвистого фестивалю повітроплавання. Це одне з найбільш видовищних подій, яке цікаво спостерігати і з повітря, ставши учасником польоту, і з землі, безкоштовно. У ньому беруть участь десятки різнокольорових повітряних куль, розмір яких досягає висоти дев'ятиповерхового будинку! Усередині такої кулі міг би вміститися вантаж 40 стандартних фур.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим випуск 1 / 1+1

"Колись повітроплавання було доступно тільки еліті, а зараз набуває все більшої популярності. Мало хто знає, що в Україні проходять десятки фестивалів повітряних куль. Найчастіше вони проходять в Кам'янці-Подільському, Переяслав-Хмельницькому, Білій Церкві, Харкові, Дніпрі, Умані, Черкасах і навіть в Карпатах", - поділився Дмитро.

Дмитро Комаров розповість, як влаштована повітряна куля, покаже, як проходить підготовка до польоту, а також познайомить з древніми ритуалами повітроплавців, придуманими ще 200 років тому у Франції. І цей ритуал може повторити кожен, хто стане учасником одного з численних фестивалів по всій країні.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2021 / 1+1

"Мало хто знає, але колись повітроплавцям давався дворянський титул. У Франції, на батьківщині повітроплавання, Людовик XVI був настільки вражений винаходом повітряної кулі, що тут же видав указ про присвоєння всім повітроплавцям таких титулів і жалувань всіх земель, над якими пролітав аеростат", - розповів Дмитро Комаров.

Після спокійних туристичних польотів глядача чекає справжній екстрим і світовий рекорд. У кращих традиціях своїх екстремальних подорожей Дмитро Комаров покаже, як повітряні кулі використовуються ще й в нетуристичних цілях – для встановлення світового рекорду.

Ексклюзивно у випуску нового проекту відбудеться спроба встановити унікальний екстремальний рекорд з використанням повітряної кулі. Досвідчений парашутист Павло спробує виконати трюк, який, на перший погляд, не здатне витримати людське тіло. Дмитро Комаров не просто покаже, а супроводить претендента на світовий рекорд і на землі, і в повітряній кулі, і у вільному падінні, щоб зняти і зафіксувати всі етапи унікального заходу. Ексклюзивно для "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" досвідчений український екстремал погодився в режимі реального часу показати абсолютно всі етапи цього незвичайного трюку.

Щоб зняти цей рекорд, Дмитро Комаров буде наздоганяти парашутиста у повітрі.

Що за унікальний трюк відбуватиметься вперше у світовій історії, чи вийде в українця встановити рекорд - дивіться в ефірі "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" вже цієї неділі, 9 травня, о 10.50 на 1+1.

Також дивитися Світ навиворіт онлайн можна на сайті 1+1 video.