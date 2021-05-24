Діма Комаров розкрив справжню вартість поїздок з нового тревел шоу і дав пораду

Діма Комаров / instagram.com/komarovmir/

На 1+1 з 24 травня стартував новий проект - Твій день з 1+1. В ефірі проекту ведучі вийшли на зв'язок з Дімою Комаровим, і розпитали його про секрети шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", яке вийшло на ТБ три тижні тому.

У ведучого запитали про вартість відпочинку у Вилковому, де він був у програмі за 23 травня, а також Діма розкрив всі подробиці відпочинку на "українських Мальдівах". У наступному випуску мова буде саме про це місце - цей той епізод, де вони з Олександром взяли на відпочинок своїх дружин.

"Я дуже багато про Україну хочу розповісти, і не терпиться вже. Це неймовірна країна і неймовірні подорожі – не гірше, ніж будь – яких інших країнах - Мальдіви, Сейшели ... Ні, Україна - краще, і я це доведу. Я зараз працюю в Україні, готуюся до наступного виїзду", - розповів Дмитро.

Про Вилковово Комаров розповів, що особливості відпочинку там – це вартість, легкість дістатися і сам принцип. Це може повторити кожен в будь-який час. Ціна, за його словами - 200 грн, і в цю суму увійшли юшка і вино, якими його пригощали. Також він дав пораду для відпочинку цього літа.

"Пораджу поїхати в Карпати, в Херсонську область і в "українські Мальдіви". У нас наступний випуск присвячений цьому, саме сімейному відпочинку. Ми взяли своїх дружин, і постаралися побудувати відпочинок як у шейхів. Це Відпочинок з наметами на першій лінії - безлюдний пляж, коса 42 кілометри, Національний парк, і це доступно кожному. Один Комар точно залетів, і зробив програму. Звичайно, буде мошкара, посуд потрібно мити самому, ніякого румсервісу - масу речей потрібно робити самостійно. При цьому ціна набагато нижча, і враження, які ви не забудете. Можна стрибнути в поїзд, машину, доїхати до Херсона, там до Скадовська, і на машині", - пояснив ведучий.

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Випуски шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" виходять щотижня на каналі 1+1 по неділях.

Також дивитися шоу" Мандруй Україною з Дмитром Комаровим " онлайн можна на сайті 1+1 video.