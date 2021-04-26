Діма Монатік попрощався із шоу Голос країни і налякав фанатів

Діма Монатік / 1+1

Український артист Діма Монатік, який став тренером шоу Голос в 2019, 2020 і 2021 році, вперше після фіналу звернувся до своїх шанувальників і дав зрозуміти, що залишає проект після двох років роботи.

Діма Монатік повідомив про рішення в Instagram, залишивши неоднозначну заяву.

"Тьома Паучек, пишаюся тобою, Ти - мій переможець! Вірю в тебе! І знаю, що все обов'язково вийде! Вітаю вас, переможці 11 сезону шоу Голос країни Надя Дорофєєва і Сергій Лазановський! Дякую всім людям, які створюють і працюють на проекті Голос країни, Володимира Завадюка і тренерів Тіну Кароль, Олега Винника і Надю Дорофєєву, за такий незвичайний сезон, супроводжуваний здоровою конкуренцією і взаємоповагою. До побачення, Голос!",- написав він.

"Головне не перемога а участь", "Діма, спасибі за ці сезони. Найтепліший чоловічок. Кращий", "І Дімка йде, шо ж таке", "Ви будете наступного року в Голосі, Діма?", "Дуже хотілося б, щоб він там був ! Чесно скажу, без нього голос, не голос...", "І в цей момент всі шанувальники такі: в сенсі до побачення? Може,до нових зустрічей?", - пишуть йому в коментарях.

Однак, ніяких офіційних оголошень про те, що співак покидає шоу не було, і його представники не підтвердили того, що фанатам здалося, ніби кумир йде.

Нагадаємо, у фіналі шоу Голос країни 11 ніч у неділю 25 квітня переміг Сергій Лазановський, який у третьому етапі змагався з Юлією Тимочко.

Надя Дорофєєва вперше розповіла, як Сергій Лазановський переміг після того, як вона його вигнала в нокаутах.

Переглянути всі виступи 11 сезону шоу Голос країни 2021 онлайн можна на сайті 1 + 1 video.