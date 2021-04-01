Діма Монатік вперше показав своїх синів у новому кліпі

Діма Монатік / 1+1

Дмитро Монатік 1 квітня відзначає 35-річчя. Майже юбілей він відзначив тим, що вперше показав кадри з фото своїх дітей, яких завжди приховував від ЗМІ.

Співак випустив кліп "вії безпеки", в якому серед іншого були архівні вставки з фото з фільму "Вічно танцююча людина". Там шанувальники і виявили заповітні фото.

"Коронавірус змінив наше життя. І спогади змінив. Загострив їх. Прямо під "вії безпеки", - каже виконавець.

Трек "вії безпеки" став саундтреком в документальному фільмі про життя Монатіка - вічно танцююча людина. Також він вийшов в альбомі "Love it ритм". Тепер співак випустив кліп на цю пісню з вставками з свого концерту на стадіоні "Олімпійський" і з самого фільму.

Діма Монатік з синами / кадр з кліпу

У кадрі не раз трапляються фото його та Ірини дітей - від крихітних новонароджених малюків. Це стало сюрпризом для любителів творчості Дмитра, бо він раніше ніколи не показував своїх синів в соцмережах.

Разом з дружиною Іриною музикант виховує Платона і Данила, і вони ніколи не виносять на публіку особисте життя і сім'ю.

Тепер кліп доступний для перегляду на Youtube.

Як раніше повідомляв Главред, Джамала показала своїх чоловіка і сина у своєму новому кліпі вірю в тебе.