Діна Нємцова розлучилася через рік після весілля

Діна Нємцова / instagram.com/dinanemtsova_/

Дочка російського політика Діна Нємцова сама розповіла про те, що розлучається з Дмитром. Крім того, вона повідомила, що причина такого рішення вельми вагома, правда відмовилася від подальших коментарів , але сказала, що тепер вона вільна та не зручна для багатьох Діна. Вона вірить в любов, і впевнена, що вони з її майбутнім коханим скоро зустрінуться.

Як повідомляє Діна в своєму Instagram, вона офіційно розлучилася.

"Ми розлучилися. Причину я називати не буду, але вона досить вагома, щоб вийти з 4 років відносин і шлюбу без сумнівів. З Дімою ми зберігаємо нейтральне ставлення один до одного. Якщо ви побачите в Інтернеті інтерв'ю на тему нашого розлучення - це фейк. Ми не коментуємо", - розповіла вона.

За словами Діни, в дитинстві вона уявляла розлучення як трагедію. У фільмах бачила втомлених сумних жінок в сірих кофтах і злих чоловіків в запої. В реальності все виявилося краще.

"Усвідомлення глибини причин розлучення повільно протягом місяця наздоганяло мене і завдавало глибокий біль. Але я жодного разу не сумнівалася в правильності рішення розійтися. Адже ми розлучаємося, тому що є речі, які в моєму розумінні з шлюбом несумісні. Їх вже ніяк не виправити. Вся сім'я мене підтримала. Я змирилася і зрозуміла, що потрібно йти. Тому я не впадала в меланхолію, а йшла на заняття в університет і не пропускала тренування. Планувала нове, працювала, проводила час з сім'єю і друзями - вони у мене найкращі і підтримують, я їх дуже люблю і дуже їм вдячна!",- додала вона.

Вона розповіла, що тренуваннями і заняттями рятувалася від проблем.

"І найприкріше було чути від деяких людей, що "потрібно зберегти шлюб, тому що так треба, тому що так написано, сказано". Тепер мені здається, що чим більш хороша ти людина, тим більше від тебе очікувань. Можливо, я думаю так, тому що я глибоко засмучена. Я більше не буду намагатися бути хорошою для всіх. Я буду щасливою. Напевно мене буде засуджувати більшість людей, тому що я буду приймати нестандартні рішення. Але зате я буду жити своїм життям. Я дуже розчарована. Але саме в такі періоди життя в нас щось змінюється, і найчастіше в кращу сторону. Це абсолютно нова глава. Я вже не та людина, якою була два місяці тому. Я інша. Я вільніша і сильніша", - підкреслила Нємцова.

Діна Нємцова / Instagram

У коментарях її підтримали друзі і шанувальники:

"Діна, ні про що не шкодуй. Тільки вперед, назустріч щастю. Ти молодець!", "Все буде добре, прекрасна Діна. Люблю", "Дуже шкода що так, народ. Сподіваюся, ви обидва знайдете своє щастя. Обіймаю", " Діна, будьте щасливі! Щасливій людині можливо все на світі!",- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Діна Нємцова народилася 2 квітня 2002 року, здобувала освіту в художньо-промисловій академії Сергія Строганова. Дівчина рано почала малювати, і вже в 16 років створила кілька прекрасних картин, які купили на виставці.

Крім того, вона грає на укулеле і гітарі, пише вірші і прозу, вільний час присвячує спорту або йоги - нові фото в спортивному це тільки підтверджують.

У 2020 році вона вийшла заміж за Дмитра Матевосова, з яким вже кілька років до того зустрічалася. Вони не проводили пишного банкету. У 2021 році навесні пара повінчалася.