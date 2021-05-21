Дмитро Комаров покаже унікальне плем'я нащадків воїнів Олександра Македонського

Світ Навиворіт 2021 / 1+1

У суботу, 22 травня, о 18.20 телеглядачі 1+1 побачать новий випуск Світу навиворіт про Пакистан, в якому Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв покажуть, як живуть представники іншої релігії в консервативній ісламській країні.

Команда проекту відправляється в регіон, який називають Кафірістан, що означає "Країна невірних". Саме так місцеві жителі називають важкодоступну гірську територію, де живе народ калаші. В одній з найбільш релігійних і консервативних країн світу, де 96% населення сповідують іслам, а за богохульство покладається смертна кара, ця нечисленна група людей зберігає стародавні традиції і живе за своїми законами. Їхні правила життя суперечать догмам ісламу.

"Раніше Кафірістан населяли гірські народи, які поклонялися своїм богам і духам. Але в 19 столітті більшість їхніх земель були завойовані Афганістаном, а люди звернені в іслам. Сьогодні свою давню релігію вдалося зберегти лише невеликій частині калашів, яка залишилася жити на території Пакистану", - розповідає Дмитро Комаров.читайте такожДіма Комаров показав мусульманські розваги без цензури

Калаші живуть в одному з найбільш важкодоступних регіонів Пакистану, на кордоні з Афганістаном. Стародавні традиції і ритуали цього таємничого народу складно зрозуміти сучасній людині. Як і багато століть тому, вони ховають померлих в трунах, які не закопують, тому кладовище всіяне черепами. Вони вважають жінок "нечистими", з чим також пов'язані специфічні традиції цього народу. Незважаючи на суворі заборони в Пакистані, калаші виробляють і активно вживають алкоголь. А на похоронах влаштовують справжнє свято, бо вірять, що життя на небі залежить від того, як проведеш людину в останню путь.

Світ навиворіт 2021 випуск 15 / 1+1

Цьому народу вдалося зберегти свою релігію в країні з суворими мусульманськими законами. Але відрізняються калаші не тільки традиціями, але і зовні: їх світла шкіра і блакитні очі в Пакистані – рідкість.

Калаші - унікальне плем'я, яке зникає. Вони старанно оберігають свої традиції, але враховуючи, що релігійні знання передавалися тільки усно і йдуть разом зі старійшинами, народність можна назвати зникаючою. Сьогодні в світі залишилося не більше 3000 калашів. Тому кадри найдавніших традицій і ритуалів, а також інтерв'ю старійшин народу становлять особливу цінність. Цілком ймовірно, що через кілька десятиліть побачити унікальні обряди можна буде тільки на архівних кадрах – таких, які Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв зняли в Пакистані. За однією з версій, калаші є нащадками воїнів Олександра Македонського, але це лише одна з численних легенд.

Дмитро Комаров покаже шокуючі традиції цього древнього народу, дізнається, коли і навіщо калаші беруть в руки автомати, а ще навчиться готувати традиційні страви цього народу і поділиться українськими рецептами з жителями селища, влаштувавши для них справжню гуцульську вечерю. Спеціально для цього телеведучий взяв до Пакистану продукти, особисто привезені ним з українських Карпат.

Як живуть невірні в консервативній країні зі строгими мусульманськими традиціями, - дивіться у новому випуску Світу навиворіт 22 травня о 18.20 на 1+1.

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