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Дмитро Комаров здивував незвичайним відкриттям в українській природі в новому тревел-шоу

21 травня 2021, 14:30

Скоро виходить третій випуск тревел шоу "Мандруй Україною Дмитром Комаровим" на 1+1. Цього разу Діма Комаров вибрав для подорожі більш вологе місце, ніж пустеля.

Дмитро Комаров
Дмитро Комаров / instagram.com/komarovmir/

У неділю, 23 травня, о 10:50 на телеканалі 1+1 вийде новий випуск програми "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в якому Дмитро Комаров досліджуватиме незвичайні місця Причорномор'я. Він покаже, де в Україні є найдорожчі делікатеси у світі, як живуть старообрядці і що водиться в українській Амазонці.

Багато хто знає легендарне місто на воді - романтичну Венецію. Але далеко не всім відомо, що плавуче місто є і в Україні, недалеко від Одеси – Вилкове. Місто виноробів, каналів, човнів і рибалок. Він розташований на 72 рукотворних островах. Саме тут можна відчути ту саму атмосферу життя на воді і неповторний колорит Причорномор'я. Тут у справах їздять не на автобусах або машинах, а на човнах. Тут вони є у кожної сім'ї, притому, на будь-який смак і колір: човни-автобуси, човни-таксі, а також швидкісні і прогулянкові човни.

"Вилкове знаходиться в самому серці Дунайського біосферного заповідника. Величезні території, на яких строго охороняють рідкісні види тварин і птахів. Вони настільки звикли до безпечного сусідства з людьми, що ви легко можете зустріти червонокнижну живність прямо у дворі. Фантастична природа, Амазонка просто відпочиває. Цей клімат мені ближчий і рідніший. Тут не так жарко, не так небезпечно, немає крокодилів, піраній. Це батьківщина моя, тут нічим не гірше, ніж в екзотичних країнах", - розповіла Дмитро Комаров.

Взявши місцеве "таксі", команда шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" вирушила вивчати водні вулиці міста. Це не просто канали і острови, а справжнє рукотворне диво, яке створили засновники Вилкове своїми руками з Мулу в XVII столітті. Цих людей називали липовани. Це громада старообрядців, які втекли з країни за часів церковного розколу. Липовани оселилися у важкодоступних місцях, щоб зберегти свої звичаї і стиль життя. Їхні будинки - це унікальні будови, де влітку прохолодно, а взимку не холодно.

Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв покажуть, як живуть липовани сьогодні і як зберігають свої давні традиції. Разом з місцевими жителями телеведучий відправиться на риболовлю і покаже, який улов можна зловити у водах місцевої "Амазонки". Крім того, Дмитро Комаров навчиться варити традиційну страву цих місць – "суху юшку". І за смаком, і за технологією приготування така юшка дуже відрізняється від звичної українцям. Це древній рецепт тутешніх місць. Господиня будинку розкриє всі секрети приготування цієї екзотичної страви старообрядців.

У свою чергу Дмитро Комаров порадував місцевих жителів екзотичною стравою, інгредієнти для якої привіз з Китаю. Телеведучий приготує суп з крокодила. Як пізніше зізналися герої програми, після зйомок до них ще тиждень приходило все село подивитися на лапи приготованого хижака.

Далі Дмитро Комаров відправиться на унікальний острів, який має великий туристичний потенціал, але на даний момент є військовим об'єктом. Це Зміїний острів. Телеведучому надали ексклюзивну можливість зробити обліт південного кордону України разом з представниками Державної прикордонної служби на спецтранспорті вертоліт Мі-8. Під час таких обльотів самі ласі місця для подорожей видно, як на долоні.

Загублений в Чорному морі острів був доступний тільки самим відважним мореплавцям. На морському дні поруч з ним досі лежить затонуле античне судно "Патрокл" з тисячею амфор на борту. Це місце-мрія багатьох мандрівників, археологів і дайверів. Тут знаходився стародавній античний храм, на фундаменті якого побудований маяк.

Незважаючи на те, що доступ для туристів на острів закритий, тут є музей зі старовинними артефактами: давньогрецькими амфорами, якорями і навіть скам'янілими устрицями, яким більше 3000 років.

Цікаво, що цей елітний делікатес в наш час вирощується і в Україні. Дмитро Комаров побуває в унікальному місці – першій в країні устричній фермі, де своїми очима побачить, в яких умовах вирощують один з головних делікатесів у світі.

"Українські устриці - це не міф. Ще 3000 років тому фінікійці і скіфи знали, що Чорноморська устриця особлива. Геродот відзначав їх ніжний смак і говорив, що вони смачніші, ніж устриці в його рідних місцях", - розповів Дмитро.

Устриця "росте" приблизно 16-18 місяців, перш ніж потрапляє на стіл гурманів. В яких умовах це відбувається – Дмитро Комаров покаже в програмі.

Випуски шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" виходять щотижня на каналі 1+1 по неділях.

Також дивитися шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" онлайн можна на сайті 1+1 video.

Дмитро Комаров новини шоу бізнесу
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