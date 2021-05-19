Дочка російської телезірки Дани Борисової в туалеті порізала вени

Дана Борисова розповіла, що її дочка намагалася порізати собі вени бритвою 18 травня. Ведуча опублікувала фото речей дочки, які вимазані кров'ю.
Дочка відомої російської ведучої Дани Борисової Поліна намагалася здійснити моторошний суїцид - маленька 13-річна дівчинка розкрила вени в шкільному туалеті, пише Telegram-канал Lifeshot.
Після невдало спроби самогубства, дитину госпіталізували до психіатричної лікарні. Як розповіла Борисова, у Поліни часто відбуваються панічні атаки, і вона намагається завдати собі каліцтва.
При цьому під час опитування поліцейськими школярка відмовилася називати причини спроби суїциду в присутності матері. Залишившись наодинці вона розповіла, що у сім'ї відносини вкрай погані, в гостях у матері бувають чоловіки та пізні посиденьки.
"У квітні школярка вже намагалася звернути на себе увагу таким самим способом", – йдеться в повідомленні.
В Instagram Дана Борисова розповіла, що її дочка намагалася порізати собі вени бритвою 18 травня. Ведуча опублікувала фото речей дочки, які вимазані кров'ю.
"Поля в черговий раз порізалася. Цього разу це сталося в шкільному туалеті після першого уроку. На цей раз всі речі були в крові. І ми ці 1,5 місяці постійно і з психологами, і з психіатрами, і з усіма на зв'язку. Мені завжди говорили, що це не суїцидально. Говорили, що це самоушкоджуюча поведінка, це тренд серед молоді. Дивляться ці аніме безкінченні", - вважає Борисова.
Дана Борисова - російська актриса, журналістка і телеведуча. Вона брала участь в шоу "Битва екстрасенсів","Вишка", "Машина", "Хто хоче стати мільйонером?".
- Раніше Главред писав, що чоловік, який підозрювався в згвалтуванні і вбивстві семирічної Школярки Марії Борисової, скоїв суїцид у слідчому ізоляторі місті Херсон. Таку інформацію озвучила прес-секретар главку Національної поліції по Херсонській області Тетяна Пшонь.