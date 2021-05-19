Дочка російської телезірки Дани Борисової в туалеті порізала вени

Дочка Дани Борисової скоїла суїцид / Instagram

Дочка відомої російської ведучої Дани Борисової Поліна намагалася здійснити моторошний суїцид - маленька 13-річна дівчинка розкрила вени в шкільному туалеті, пише Telegram-канал Lifeshot.

Після невдало спроби самогубства, дитину госпіталізували до психіатричної лікарні. Як розповіла Борисова, у Поліни часто відбуваються панічні атаки, і вона намагається завдати собі каліцтва.

При цьому під час опитування поліцейськими школярка відмовилася називати причини спроби суїциду в присутності матері. Залишившись наодинці вона розповіла, що у сім'ї відносини вкрай погані, в гостях у матері бувають чоловіки та пізні посиденьки.

"У квітні школярка вже намагалася звернути на себе увагу таким самим способом", – йдеться в повідомленні.

В Instagram Дана Борисова розповіла, що її дочка намагалася порізати собі вени бритвою 18 травня. Ведуча опублікувала фото речей дочки, які вимазані кров'ю.

"Поля в черговий раз порізалася. Цього разу це сталося в шкільному туалеті після першого уроку. На цей раз всі речі були в крові. І ми ці 1,5 місяці постійно і з психологами, і з психіатрами, і з усіма на зв'язку. Мені завжди говорили, що це не суїцидально. Говорили, що це самоушкоджуюча поведінка, це тренд серед молоді. Дивляться ці аніме безкінченні", - вважає Борисова.

Дана Борисова - російська актриса, журналістка і телеведуча. Вона брала участь в шоу "Битва екстрасенсів","Вишка", "Машина", "Хто хоче стати мільйонером?".