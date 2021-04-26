Дорофєєва пояснила, як Лазановський виграв після вигнання з Голосу країни

Сергій Лазановський і Надя Дорофєєва / instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi/

Колишній телеведучий і актор Сергій Лазановський виграв 11 сезон шоу Голос країни в команді Наді Дорофєєвої. Після фіналу тренера і переможця Голосу запросили на ранковий ефір Сніданку з 1+1, де ті поділилися враженнями, а Надя Дорофєєва повинна була відповісти на важливе питання.

Руслан Сенічкін мало не підловив Надю Дорофєєву питанням про те, що Сергій Лазановський, який переміг на проекті, міг не потрапити у фінал, бо Дорофєєва вигнала його з шоу на етапах нокаути.

"Ми спілкувалися з Сергієм на цю тему, і як пам'ятаєте, Сергій сказав, що якби я його залишила тоді - він сказав, що все одно віддав би своє місце Ірі", - сказала вона в прямому ефірі.

Дорофєєва зізналася, що у них з Лазановським майже відразу налагодився хороший контакт і робота.читайте такожСергій Лазановський розповів про плани на кар'єру і свій головний страх

"Я відверто скажу, ми з ним настільки відчули кожен етап. Я закохана в те, як він реагував на кожен етап. Я так рада, що цього року зробили можливість повернути когось, хто вилетів. І він буквально отримав крила! І він до останнього не вірив, що з ним таке відбувається", - пояснила Дорофєєва.

Співачка зазначила, що перемогу принесла ціла низка неймовірних збігів, які допомогли Сергію.

"Таке враження, що удача була на твоєму боці - рік займатися вокалом, вилетіти в нокаутах, і перемогти з тренером-дебютантом. Напевне, у тебе якийсь оберіг є!", - каже Надя Дорофєєва.

Вона також додала, що трохи пізніше вони з Володимиром Дантесом приїдуть додому до Сергія - як вони обіцяли.

Голос країни 2021 нокаути - Сергій Лазановський - Ой полечко поле: відео

Нагадаємо, Сергій Лазановський покинув шоу Голос у Нокаутах, але був повернутий глядацьким голосуванням до чвертьфіналу. У фіналі він змагався з Юлією Тимочко, Сергієм Нейчевим і Тьомою Паучком, але отримав перемогу в результаті голосування глядачів.

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