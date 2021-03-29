Джамала записала кліп Вірю в тебе з чоловіком і сином

Джамала / instagram.com/jamalajaaa/

Українсько-татарська співачка Джамала представила кліп на пісню Вірю в тебе 28 березня - не виключено, що це пов'язано з днем народження старшого сина Еміра.

Сюжет кліпу присвячено материнській радості за свого сина, її переживанням і почуттям, які він викликає у неї.

Сама Джамала у своєму Instagram пояснила, що це пісня про віру в дітей, які обов'язково повинні стати хорошими людьми, коли виростуть. А ще вона і про віру в себе, тому що всі ми трошки діти.

"Дуже складно було зняти відео на пісню, якою ти сказала вже все, що думаєш і відчуваєш. І просто не хотілося її зіпсувати.", - каже вона.

Крім того, Джамала спробувала у відео розповісти і про батьківство.

"Адже в житті вже рідко зустрінеш поділ на тільки чоловічі або суто жіночі професії, а ось з приводу розподілу ролей у вихованні дітей досі існують стереотипи: мовляв, мама повинна займатися всім, а тато - як вийде. Ми вирішили показати реальних батьків, які проводять час зі своїми дітьми: займаються спортом, гуляють, купають, годують...⠀А ще вперше показана моя сім'я і мій типовий день - зустрічі в офісі, репетиція, теплий вечір з рідними чоловіком і синами. Ми намагалися показати реальне життя без купюр, з акцентом на історії чудових батьків.", - додала вона.

Крім того, Джамала відразу ж показала і текст своєї нової пісні на Youtube.

Джамала Вірю в тебе - слова і текст пісні

У світі, де все було не так,

Лише одна деталь.

З тобою поряд я

Ти мій та без вагань

Своє життя і все, ким я була

Віддала би я, віддала б я, віддала б я,

Щоб ти посміхнувся мені

Припев:

Одна за одною хвилі пройдуть.

Як сонце над морем, освітлю твій путь.

Ти станеш дорослим, але пам‘ятай:

Я поряд навічно. У серці шукай.

Одна за одною хвилі пройдуть.

Настане і твій час відправитись в путь.

Знаю, ти зможеш змінити цей світ.

Лише добротою . Моя віра летить

Понад усе чекала я тебе

І світ оживав

Я рахувала дні.

Ти мій, мрія моя.

Ти став усім і ніжністю своєю

Дав значення, дав значення, дав значення

Життю, що так швидко лине.

Нагадаємо, що в п'ятницю 26 березня Слава Камінська презентувала свій новий сольний трек.