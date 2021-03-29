Джамала записала кліп Вірю в тебе з чоловіком і сином

Джамала показала кліп на пісню Вірю в тебе зі свого нового березневого альбому Ми.
Українсько-татарська співачка Джамала представила кліп на пісню Вірю в тебе 28 березня - не виключено, що це пов'язано з днем народження старшого сина Еміра.
Сюжет кліпу присвячено материнській радості за свого сина, її переживанням і почуттям, які він викликає у неї.
Сама Джамала у своєму Instagram пояснила, що це пісня про віру в дітей, які обов'язково повинні стати хорошими людьми, коли виростуть. А ще вона і про віру в себе, тому що всі ми трошки діти.
"Дуже складно було зняти відео на пісню, якою ти сказала вже все, що думаєш і відчуваєш. І просто не хотілося її зіпсувати.", - каже вона.
Крім того, Джамала спробувала у відео розповісти і про батьківство.
"Адже в житті вже рідко зустрінеш поділ на тільки чоловічі або суто жіночі професії, а ось з приводу розподілу ролей у вихованні дітей досі існують стереотипи: мовляв, мама повинна займатися всім, а тато - як вийде. Ми вирішили показати реальних батьків, які проводять час зі своїми дітьми: займаються спортом, гуляють, купають, годують...⠀А ще вперше показана моя сім'я і мій типовий день - зустрічі в офісі, репетиція, теплий вечір з рідними чоловіком і синами. Ми намагалися показати реальне життя без купюр, з акцентом на історії чудових батьків.", - додала вона.
Крім того, Джамала відразу ж показала і текст своєї нової пісні на Youtube.
Джамала Вірю в тебе - слова і текст пісні
У світі, де все було не так,
Лише одна деталь.
З тобою поряд я
Ти мій та без вагань
Своє життя і все, ким я була
Віддала би я, віддала б я, віддала б я,
Щоб ти посміхнувся мені
Припев:
Одна за одною хвилі пройдуть.
Як сонце над морем, освітлю твій путь.
Ти станеш дорослим, але пам‘ятай:
Я поряд навічно. У серці шукай.
Одна за одною хвилі пройдуть.
Настане і твій час відправитись в путь.
Знаю, ти зможеш змінити цей світ.
Лише добротою . Моя віра летить
Понад усе чекала я тебе
І світ оживав
Я рахувала дні.
Ти мій, мрія моя.
Ти став усім і ніжністю своєю
Дав значення, дав значення, дав значення
Життю, що так швидко лине.
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