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Дженніфер Лопес покинула Алекса Родрігеса і вперше розповіла про розрив

15 квітня 2021, 17:09

Співачка Дженніфер Лопес підтвердила, що вона розійшлася з нареченим Алексом Родрігесом - відносини не вдалося врятувати ніякими способами.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Reuters

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес розійшлися після чотирьох років відносин і одного відкладеного весілля, яке вони переносили через коронавірус.

Зіркова не пара зробила офіційну заяву, в якій повідомила про своє розставання і що вони залишилися друзями. Незважаючи на розрив, співачка і зірка бейсболу продовжать підтримувати один одного в спільних робочих проектах.

Дженніфер Лопес сказала в програмі Today Show, що вони бажають дітям один одного всього найкращого.

"Ми зрозуміли, що нам краще залишитися друзями, і дуже сподіваємося, що нам вдасться зберегти теплі стосунки. Ми будемо продовжувати працювати разом і підтримувати один одного в спільних справах і проектах. Ми бажаємо нашим дітям і один одному всього найкращого", - заявила співачка.

Про розставання пари заговорили в березні 2021, коли портал TMZ повідомив, що Джен і Алекс розірвали заручини. Але пара спростувала всі чутки.

Після цього вони відправились по роботі в різні країни, і Алекс навіть відвідував кохану. Але в підсумку, ні роздільне проживання і робота, ні інші методи не врятували їх невдалий шлюб.

Кажуть, Лопес небайдужа до Ленні Кравіцу, а у Родрігеза є молоденька зірка американського реаліті-шоу. Алекс вже постить пам'ятні фото з Джен і ностальгує за їх щасливим минулим.

Як раніше повідомляв Главред, Алекса Родрігеса звинуватили в зрадах ще в лютому 2021 року.

Дженніфер Лопес Алекс Родрігес новини шоу бізнесу
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