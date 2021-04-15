Дженніфер Лопес покинула Алекса Родрігеса і вперше розповіла про розрив

Дженніфер Лопес / Reuters

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес розійшлися після чотирьох років відносин і одного відкладеного весілля, яке вони переносили через коронавірус.

Зіркова не пара зробила офіційну заяву, в якій повідомила про своє розставання і що вони залишилися друзями. Незважаючи на розрив, співачка і зірка бейсболу продовжать підтримувати один одного в спільних робочих проектах.

Дженніфер Лопес сказала в програмі Today Show, що вони бажають дітям один одного всього найкращого.

"Ми зрозуміли, що нам краще залишитися друзями, і дуже сподіваємося, що нам вдасться зберегти теплі стосунки. Ми будемо продовжувати працювати разом і підтримувати один одного в спільних справах і проектах. Ми бажаємо нашим дітям і один одному всього найкращого", - заявила співачка.

Про розставання пари заговорили в березні 2021, коли портал TMZ повідомив, що Джен і Алекс розірвали заручини. Але пара спростувала всі чутки.

Після цього вони відправились по роботі в різні країни, і Алекс навіть відвідував кохану. Але в підсумку, ні роздільне проживання і робота, ні інші методи не врятували їх невдалий шлюб.

Кажуть, Лопес небайдужа до Ленні Кравіцу, а у Родрігеза є молоденька зірка американського реаліті-шоу. Алекс вже постить пам'ятні фото з Джен і ностальгує за їх щасливим минулим.

Як раніше повідомляв Главред, Алекса Родрігеса звинуватили в зрадах ще в лютому 2021 року.