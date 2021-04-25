DZIDZIO назвав причину розлучення з відомою співачкою

DZIDZIO після 20 років шлюбу вирішив розлучитися / instagram

Відомий український співак DZIDZIO і його дружина співачка SLAVIA оголосили про розлучення після 20 років шлюбу. Сама співачка не раз заявляла про проблеми у відносинах з чоловіком, більш того – підозрювала його в романах на стороні.

Артист у програмі Світське життя вирішив розставити всі крапки над "і" і зізнався, що вже 9 місяців пара готується до розлучення і більше не живе разом.

Відносини пари тривають близько 20 років. Їх роман почався ще під час навчання в Київському університеті культури в Києві, потім пара разом виступала на різних заходах, що тільки згуртувало молодих людей, а в 2013 році Михайло і Ярослава розписалися.

За словами DZIDZIO, розмова про особисте для нього є болючою.

"Тема складна. Ми домовилися розлучитися. Давно вже. Тому, ми тільки хочемо це зробити красиво. Ми це прийняли тверезо, розумно, обмірковували і зрозуміли, що це буде краще", - вважає співак.

Артист прокоментував закиди дружини в тому, що він не хотів дітей, а також ходив наліво. Він уточнив, що насправді багато працював. DZIDZIO зізнався, що під час локдауна у нього був час обміркувати рішення про розрив відносин, і він прийшов до висновку, що це правильний крок.

читайте такожЗеленський зробив Міхалка і DZIDZIO заслуженими артистами

"Всі ті роки я був на роботі, працював. Я давно хотів трохи розібратися, але не було часу. Під час карантину зрозумів, що треба жити в добрі, не ображати один одного. А часом, щоб це сталося, треба просто відпустити людину і дати волю", - переконаний артист.

Співак вважає, що доленосне рішення бути разом пара приймала, коли обидва були занадто молоді і не знали напевно як правильно будувати відносини і зберегти їх.

DZIDZIO після 20 років стосунків розлучається з дружиною-співачкою:

Як раніше повідомляв Главред: