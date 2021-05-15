Дзідзьо вперше відреагував на скандальні заяви колишньої дружини

Дзідзьо і Ярослава / instagram.com/slavia_official

Український співак Михайло Хома, який виступає під псевдонімом Дзідзіо після тривалого мовчання опублікував вірш, який можна оцінювати як неоднозначний, і має відношення до його розлучення.

Дзідзьо після оголошення про розлучення не сказав для інтерв'ю ні слова про взаємини з дружиною, але тепер вирішив порушити мовчання.

"Прикрилась чистотою підлість

І вилізла на слуп.

Завила на весь світ жалійка,

Так неприємно пахне бруд.

Собаки брешуть, вітер носить,

А я тихесенько мовчу.

Нікому правди не розкажу,

Бо правда - гірша за брехню...",- написав він в Instagram.читайте такожСпівак Дзідзьо сказав, що залишить дружині Славі після розлучення

Дзідзьо / instagram.com/dzidzio/

На слова Дзідзьо відповіли його друзі і фанати. Чоловіки підтримали, а жінки накинулися зі звинуваченнями.

"Важке випробування в твоєму житті, Михайло! Нехай Боженька допоможе пройти тобі його гідно!",- пише Олександр Пономарьов.

"Я знаю, що все буде добре

За тебе я Бога молю

Хоча ми вже більше не пара

Я тебе серцем люблю

Я знаю, що час не приходить

Минає, прОходить наш час

Давай збережемо з тобою

Нитку, що зв‘язує нас... ",- написала йому у відповідь Ярослава.

"Найбільша проблема правди - це те, що її ніхто не бачив. У брехні ж завжди є свідки ...", "Нууууу, це вас, Михайло, аж ніяк не прикрашає, а навпаки доводить, що вона говорить правду ... Краще вже дійсно мовчати, ніж таке ....", "Та задовбалася Слава мовчати!!! Може, вже, нарешті, їй хочеться кричати?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що в недавньому інтерв'ю Ярослава Притула оголосила, що підозрювала Дзідзьо в зрадах, але не змогла знайти доказів.

Ярослава і Михайло Хома в шлюбі з 2015 року після тривалих відносин.

Нагадаємо, що на шоу Голос діти Дзідзьо був тренером, а на шоу Танці з зірками брав участь зі звабливою партнеркою - це додало чуток про його зради дружині.

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