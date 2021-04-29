Олена Кравець змінила імідж і здивувала красою в новій фотосесії

Олена Кравець / instagram.com/lennykravets/

Українська артистка, гумористка, телеведуча 1+1 Олена Кравець змінила образ і приємно здивувала всіх своїх друзів і шанувальників.

Артистка в Instagram заінтригувала шанувальників припущенням, що зміни в зовнішності пов'язані з її чудовим настроєм.

"Привіт! А я підстриглася! Психанула, як то кажуть!). Дуже вже захотілося змін! Не виключено, що все це - вплив системи харчування, моїх результатів, ну і весни, звичайно ж!))) Сьогодні о 19.00 у нас з Павлом Богаччі прямий ефір, так що приєднуйтесь! Піду поки укладу нову чолочку", - порадувала вона шанувальників.

Олена Кравець / instagram.com/lennykravets/

Олена Кравець / instagram.com/lennykravets/

Олена Кравець / instagram.com/lennykravets/

Олена Кравець / instagram.com/lennykravets/

"Оленка, ти завжди і в усьому прекрасна", "Шикарна", "Олена, ти красуня", "Прекрасно", "Кайф", "Ого, вогонь, Олена!", "Мінус 10 за паспортом", "Так несподівано і така легкість. Молодець!", "Супер! Вам дуже йде", - пишуть в коментарях друзі і шанувальники артистки.

Нагадавши, Олена Кравець з Вечірнього Кварталу стала ведучою 1+1.

Всі випуски Вечірнього Кварталу і жіночого кварталу з Оленою Кравець можна подивитися на платформі 1+1 video.