Олена Зеленська розкрила походження грошей на свої стильні вбрання

Олена Зеленська / Instagram

Олена Зеленська на візаві з популярною журналісткою Наталією Мосейчук відверто розповіла про свої модні експерименти і відповіла на публічну критику на свою адресу в соцмережах.

У програмі "VIP з Наталією Мосейчук" Олена Зеленська зізналася, що шикарні вбрання для публічних виходів купує за власні гроші.

"Чомусь всі вважають, що для того, щоб одягатися, добре виглядати, я користуюся державними коштами. Мені дуже важливо сказати, що це не так. Все, у що я одягнена, як я виглядаю – це тільки моя справа, мої витрати", - заявила вона.

Перша леді України підкреслила, що зрідка допускає фешн-помилки, адже власним стилем займається сама. До того ж вона вже давно навчилася правильно реагувати на критику, і здорово сприймає всі претензії до своєї зовнішності.

"Як я виглядаю - можна критикувати. Я розумію, що я іноді і помилки допускаю, але це тільки мій вибір, і я за це відповідаю особисто", – зазначила дружина Володимира Зеленського.

Як визначили ЗМІ, Зеленська часто шиє собі одяг на замовлення, користуючись послугами засновниці бренду the Coat Катерини Сільченко.

Як раніше повідомляв Главред, Олена Зеленська зізналася, хто готує в їхньому будинку, і розповіла про "40 охоронців".

До цього Володимир Зеленський проводив форум, на який з'явився з посиленою охороною. Журналістам вдалося зафіксувати приїзд президента з цілою армією охоронців.

Як стверджують журналісти, кортеж Зеленського збільшився на кілька машин.

Повне інтерв'ю з Оленою Зеленською на шоу VIP з Наталією Мосейчук, а також всі інші випуски можна дивитися онлайн на сайті 1+1 video.