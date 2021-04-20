Єлизавета II порушила королівські традиції через смерть чоловіка

Королева Єлизавета II / Reuters

Королева Великобританії Єлизавета II відзначає 95-річчя 21 квітня, але через те, що втратила коханого чоловіка, жінка вперше скасувала традиційні дії з приводу торжества.

Як повідомляє People, через смерть принца Філіпа і дотримання жалоби за ним королева не святкуватиме ювілей. Також вона порушить традицію і не буде ділитися своїм портретом в день народження.

Королівська сім'я Великобританії за традицією ділиться сімейними портретами в дні народження членів сім'ї. Однак цього разу Єлизавета II порушить традицію. Крім того, урочисте святкування також буде відрізнятися - публічні заходи будуть частково скасовані.

Публічні процесії по містам зовсім не пройдуть, але не через смерть чоловіка Єлизавети, а більше через пандемію коронавірусу.

У 2020 році торжество було скасовано. Можливо, невелике сімейне святкування пройде у Віндзорському замку.

З чуток, члени сім'ї знову збираються до палацу, і навіть принц Гаррі, який повинен був відбути в США, залишається.

Нагадаємо, Єлизавета II залишила зворушливу записку на похоронах принца Філіпа.

9 квітня 2021 помер принц Філіп - чоловік британської королеви. Влітку 2021 року принцу Філіпу повинно було виповниться 100 років.

Як повідомляли діти Єлизавети II вона в глибокій печалі через смерть коханого чоловіка.