Єлизавета II залишила на похоронах принца Філіпа зворушливу записку

Королева, Єлизавета / Reuters

Королева Великобританії Єлизавета II залишила на могилі принца Філіпа зворушливу записку з ніжним ім'ям у день його похорону.

Як повідомляє видання People, королева написала прощального листа чоловікові, і підписалася ім'ям Лілібет, яким він її ніжно називав.

Труну герцога для урочистої церемонії прощання прикрасили полотном з його особистим гербом і білими весняними квітами, які королева вибирала особисто.

Єлизавета II вшанувала пам'ять коханого, залишивши йому записку зі словами "світла пам'ять", яку підписала своїм дитячим прізвиськом. Покійний принц Філіп був останнім, хто ніжно називав королеву "Лілібет". Записку сховали серед красивих квітів на труні.

У Букінгемському палаці відзначають, що такий жест дуже особистий. Королева Єлизавета II і принц Філіп прожили в шлюбі майже 74 щасливих років.

Процесія розпочалася о 14.45 за місцевим часом. О 15 годині після залпу кінної артилерії по всій країні пройшла хвилина мовчання.

Королева Єлизавета II прибула окремо від процесії в каплицю святого Георгія, де траурна церемонія завершиться богослужінням.

За рішенням королеви Єлизавети II траур для Королівської сім'ї та двору триватиме ще два тижні.

9 квітня 2021 помер принц Філіп - чоловік британської королеви. Влітку 2021 року принцу Філіпу повинно було виповниться 100 років.

За бажанням королеви Єлизавети II тіло принца Філіпа хочуть перепоховати після офіційного похорону.