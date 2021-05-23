Епатажний вокаліст гурту Maneskin відважив Україні великий комплімент

Музична композиція українського гурту Go-A Шум дуже сподобалася італійцям.
Даміано Давид - епатажний вокаліст італійського гурту Måneskin, який став переможцем музичного шоу Євробачення-2021, назвав колектив з України Go-A кращим на пісенному конкурсі у Роттердамі.
"Україна. Неймовірна (пісня - ред.)!!!" - сказав Даміано Давид на офіційній пресконференції, яка пройшла після завершення шоу, відповідаючи на запитання журналіста, представники якої країни їм сподобалися найбільше.
Відзначимо, у Роттердамі 22 травня відбувся фінал Євробачення 2021. Український гурт Go-A виконав фолк-пісню Шум.
Загалом багатьом іноземцям дуже сподобався стиль групи, і вони почали перекладати пісню Шум на свої мови відразу після першого півфіналу.
А після того, як прозвучали останні ноти української пісні, зал буквально вибухнув оплесками - такий прийом у фіналі виявився одним з найтепліших.
Go-A Шум - текст пісні
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівчата гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо заплетемо Шума
Шума заплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, шумі, заплетися
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівчата гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, шумі, заплетися
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівчата гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетемо, шуму розплетемо
Шум…
Євробачення-2021 - про що йшлося раніше:
- На Євробаченні 2021 перемогла Італія і група Maneskin з піснею Zitti e buoni, яка набрала рекордну кількість голосів. Рок-гурт вразив своїм виступом і приніс перемогу своїй країні.
- Maneskin - рок-гурт з Риму, до складу якого входять провідний вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анджеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торчіо. Колектив існує з 2016 року.
- Як розповідають самі члени гурту, назву "Maneskin" було запозичено з данської мови.
- Група стала відомою після того, як у 2017 році посіла друге місце в одинадцятому сезоні італійського шоу талантів X Factor.
- У 2017 році був випущений дебютний сингл групи під назвою "Chosen", що займав 2-е місце в італійському чарті. Згодом пісня увійшла до дебютного мініальбому Maneskin, який вийшов у грудні 2017 року.