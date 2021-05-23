Епатажний вокаліст гурту Maneskin відважив Україні великий комплімент

Даміано Давид назвав свого фаворита на Євробаченні-2021 / Reuters

Даміано Давид - епатажний вокаліст італійського гурту Måneskin, який став переможцем музичного шоу Євробачення-2021, назвав колектив з України Go-A кращим на пісенному конкурсі у Роттердамі.

"Україна. Неймовірна (пісня - ред.)!!!" - сказав Даміано Давид на офіційній пресконференції, яка пройшла після завершення шоу, відповідаючи на запитання журналіста, представники якої країни їм сподобалися найбільше.

Відзначимо, у Роттердамі 22 травня відбувся фінал Євробачення 2021. Український гурт Go-A виконав фолк-пісню Шум.

Загалом багатьом іноземцям дуже сподобався стиль групи, і вони почали перекладати пісню Шум на свої мови відразу після першого півфіналу.

А після того, як прозвучали останні ноти української пісні, зал буквально вибухнув оплесками - такий прийом у фіналі виявився одним з найтепліших.

Go-A Шум - текст пісні

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівчата гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, шумі, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівчата гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, шумі, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівчата гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетемо, шуму розплетемо

Шум…

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