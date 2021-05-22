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Євробачення 2021 фінал: як голосувати за учасників - інструкція

22 травня 2021, 23:33

На Євробаченні 2021 українці можуть голосувати за будь-якого учасника, крім Go-A.

Євробачення 2021
Євробачення 2021-як і коли голосувати у фіналі / Instagram

У Роттердамі 22 травня проходить фінал музичного конкурсу Євробачення 2021.

Порядок голосування буде таким же, як і в попередні чотири роки. Кожна країна отримає два набори балів по 1,2,3,4,5,6,7,8,10 і 12 балів. По одному комплекту для журі кожної країни і по одному комплекту для телеголосування від глядачів кожної країни .

Кожна з 39 країн-учасниць Євробачення цього року голосуватиме.

У кожній країні є національне журі, яке поставило один набір з 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 і 12 балів, і потім спікер буде зачитувати результати.

У кожній країні буде телеголосування, результатом якого також буде набір з 1,2,3,4,5,6,7,8,10 і 12 балів.

Спочатку представляють бали журі від усіх країн. Потім бали за телеголосування будуть об'єднані і нараховані разом.читайте такожУ Роттердамі проходить фінал Євробачення 2021: дивитися онлайн-трансляцію

Телеведучі та національне журі мають рівну вагу при голосуванні.

Національне журі проголосувало вчора ввечері (п'ятниця, 21 травня) під час Другої генеральної репетиції, але результати не розголошуються.

Євробачення 2021 фінал - голосування

Якщо дві країни мають однакові бали, кращою з них буде пісня, яка набрала бали з найбільшого числа країн.

Якщо пов'язані пісні отримали бали з одного і того ж числа країн, найбільша кількість 12-бальних оцінок буде вирішальним. Якщо переможець як і раніше не може бути визначений за допомогою цієї процедури, вирішальним фактором є кількість нарахованих десяти балів. При необхідності, цей метод повинен тривати до тих пір, поки не буде враховано, скільки разів було нараховано одне очко.

Голосування буде доступно протягом 15 хвилин після оголошення ведучими.

Віддати голос на підтримку свого фаворита можна буде трьома способами:

  • через спеціальний додаток для смартфона;
  • відправивши СМС з номером країни;
  • зателефонувавши за номером 7576.

Нагадаємо, дивитися онлайн Євробачення 2021 можна на сайті каналу UA: Перший

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