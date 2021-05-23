Допомогли італійцям виграти Євробачення-2021: кому свої голоси подарувала Україна

Українські глядачі на Євробаченні проголосувати так:

На Євробаченні 2021 Україна проголосувала так:

Україна віддала свої голоси, і їх оголосила колишня ведуча 1+1 співачка Tayanna оголосила оцінки від України.

У Роттердамі пройшов фінал Євробачення, на якому виступили 26 учасників. Україна виступала 19. Вже провели голосування представники країн і оголосили оцінки журі і телеголосування.

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