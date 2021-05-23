Допомогли італійцям виграти Євробачення-2021: кому свої голоси подарувала Україна

У доступі онлайн з'явилися оцінки від журі та телеглядачів від України у фіналі Євробачення.
У Роттердамі пройшов фінал Євробачення, на якому виступили 26 учасників. Україна виступала 19. Вже провели голосування представники країн і оголосили оцінки журі і телеголосування.
Україна віддала свої голоси, і їх оголосила колишня ведуча 1+1 співачка Tayanna оголосила оцінки від України.
На Євробаченні 2021 Україна проголосувала так:
- Італія - 12
- Франція - 10
- Швейцарія - 8
- Ізраїль - 7
- Бельгія - 6
- Мальта - 5
- Ісландія - 4
- Азербайджан - 3
- Португалія - 2
- Норвегія - 1
Українські глядачі на Євробаченні проголосувати так:
12 - Італія
10 - Литва
8 - Фінляндія
7 - Швейцарія
6 - Ісландія
5 - Франція
4 - Росія
3 - Азербайджан
2 - Швеція
1- Бельгія
Нагадавши, Україна порвала зал своїм виступом на фіналі Євробачення 2021.
Автор: Олександр Галаджій