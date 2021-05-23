Хто підтримав Україну на конкурсі Євробачення 2021: країни і бали

У Нідерландах пройшов фінал Євробачення 2021, і всі країни вже оголосили свої бали після голосування. Розповідаємо, як голосували за Україну.
Гурт Go-A вирвався у список лідерів за прогнозами Євробачення 2021, і коли всі країни-учасниці назвали свої оцінки від журі і телеголосування, Україна отримала реальне місце в списку фіналістів Євробачення в Нідерландах.
Коли ведучі Євробачення в Роттердамі вийшли на зв'язок з різними країнами для отримання результатів, і вони проголосували за Україну так:
Євробачення 2021 - бали журі України - 97
- Ізраїль - 4
- Мальта - 5
- Естонія - 4
- Азербайджан - 6
- Норвегія - 3
- Італія - 1
- Греція - 1
- Латвія - 7
- Ірландія - 6
- Бельгія - 10
- Німеччина - 5
- Австралія - 5
- Португалія - 2
- Ісландія - 3
- Румунія - 5
- Грузія - 7
- Литва - 12
- Швеція - 8
- Ндерланди - 9
Україна на Євробачені отримала бали від глядачів: 267
Всього Україна отримала 364 бала від журі та глядачів.
Нагадаємо, Go-A підірвав зал піснею Шум у фіналі Євробачення 2021.
Автор: Олександр Галаджій