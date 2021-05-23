Хто підтримав Україну на конкурсі Євробачення 2021: країни і бали

Гурт Go-A вирвався у список лідерів за прогнозами Євробачення 2021, і коли всі країни-учасниці назвали свої оцінки від журі і телеголосування, Україна отримала реальне місце в списку фіналістів Євробачення в Нідерландах.

Коли ведучі Євробачення в Роттердамі вийшли на зв'язок з різними країнами для отримання результатів, і вони проголосували за Україну так:

Євробачення 2021 - бали журі України - 97

Ізраїль - 4

Мальта - 5

Естонія - 4

Азербайджан - 6

Норвегія - 3

Італія - 1

Греція - 1

Латвія - 7

Ірландія - 6

Бельгія - 10

Німеччина - 5

Австралія - 5

Португалія - 2

Ісландія - 3

Румунія - 5

Грузія - 7

Литва - 12

Швеція - 8

Ндерланди - 9

Україна на Євробачені отримала бали від глядачів: 267

Всього Україна отримала 364 бала від журі та глядачів.

Нагадаємо, Go-A підірвав зал піснею Шум у фіналі Євробачення 2021.