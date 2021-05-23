Євробачення 2021 фінал: дивитися онлайн весь концерт - повне відео

Євробачення 2021 / eurovisionworld.com

Нідерланди провели Євробачення 2021 з коронавірусними обмеженнями. Два півфінали і гранд-фінал пройшли в Роттердамі на величезній сцені. Для концертів в зал запускали глядачів, який купили квитки і виконали всі запобіжні заходи через небезпеку зараження коронавірусом.

Україна пройшла у фінал Євробачення і гурт Go-A виступив з піснею Шум.

Після того, як пройшло голосування країн-учасниць і пройшов урочистий концерт, ми дізналися, хто переміг на Євробаченні 2021.читайте такожЄвробачення 2021 - хто переміг та результати голосування

Спочатку були доступні онлайн пісні учасників, але тепер вийшло повне відео всього концерту Євробачення 2021, яке доступне на Ютубі.

Нагадавши, Go-A підірвала зал піснею Шум у фіналі Євробачення 2021.

В результаті, група отримала високі бали за свій виступ.