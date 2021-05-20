Євробачення 2021 - коли і де дивитися онлайн другий півфінал

Євробачення 2021 / Eurovision

У Роттердамі вже пройшов перший півфінал, в якому визначили десять кращих виконавців для фіналу конкурсу.

Нові суперники зійтися у вокальному поєдинку ввечері 20 травня - на сцені в Нідерландах виступлять ще 17 учасників - Сан-Марино, Естонія, Чехія, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія та Данія.

Країни "Великої п'ятірки" - Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Великобританія, а також країна-господиня Нідерланди входять у фінал автоматично.

Трансляцію другого півфіналу Євробачення можна дивитися 20 травня о 22:00 на каналах СТБ та UA:Перший.

Канал UA: Перший проводив онлайн-трансляцію відео з Роттердама. Так що ті, у кого не буде доступу до телебачення, зможуть насолодитися піснями на офіційному сайті каналу.

Серед лідерів на думку букмекерів - Швейцарія, Болгарія та Ісландія.

Нагадаємо, перед виступом у першому півфіналі Go-A увірвалися в лідери Євробачення 2021 за прогнозами букмекерів.

Тепер визначатимуться ще 10 учасників фіналу, який пройде 22 травня.