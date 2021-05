Євробачення 2021: хто переміг та результати голосування

Учасники Євробачення в 2021 році по другому разу виконали свої конкурсні пісні для конкурсу, і глядачі проголосували за своїх улюблених музикантів.

Після виступів спікери країн оголосили результати голосування комітетів. Тепер бали з'єднали, і вийшли результати для всіх країн.

За результатами голосування перемогла Італія з групою Måneskin.

Як переможці пісенного конкурсу в 2021 році, італьянці прийматимуть Євробачення 2022.читайте такожУкраїна може перемогти на Євробаченні-2021, але не ясно, що ми будемо з цим робити-Денис Путінцев

Євробачення 2021: список учасників та оцінки

Італія: Måneskin - Zitti e buoni - 524

Франція: Barbara Pravi - Voilà - 499

Швейцарія: Gjon's Tears - Tout l'Univers - 432

Ісландія: Daði & Gagnamagnið - 10 Years - 378

Україна: Go-A - Шум - 364

Фінляндія: Blind Channel - Dark Side - 301

Мальта: Destiny - Je Me Casse - 255

Литва: The Roop - Discoteque - 220

Росія: Manizha - Russian Woman - 204

Греція: Stefania - Last Dance - 170

Болгарія: Victoria - Growing Up is Getting Old - 170

Португалія: The Black Mamba - Love Is on My Side - 153

Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR - 115

Швеція: Tusse - Voices - 109

Сербія: Hurricane - Loco Loco - 102

Кіпр: Elena Tsagrinou - El Diablo - 94

Ізраіль: Eden Alene - Set Me Free - 93

Норвегія: TIX - Fallen Angel - 75

Бельгія: Hooverphonic - The Wrong Place - 74

Азербайджан: Efendi - Mata Hari - 75

Албанія: Anxhela Peristeri - Karma - 57

Сан-Марино: Senhit - Adrenalina - 50

Нідерланди: Jeangu Macrooy - Birth Of A New Age - 11

Іспанія: Blas Cantó - Voy a quedarme

Германія: Jendrik - I Don’t Feel Hate

Великобританія: James Newman - Embers

Гурт Måneskin після фіналу ще раз виконав свою переможну пісню.