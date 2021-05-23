Євробачення 2021: хто переміг та результати голосування

У Роттердамі 22 травня пройшов фінал Євробачення, який переносили на рік через коронавірус.
Учасники Євробачення в 2021 році по другому разу виконали свої конкурсні пісні для конкурсу, і глядачі проголосували за своїх улюблених музикантів.
Після виступів спікери країн оголосили результати голосування комітетів. Тепер бали з'єднали, і вийшли результати для всіх країн.
За результатами голосування перемогла Італія з групою Måneskin.
Як переможці пісенного конкурсу в 2021 році, італьянці прийматимуть Євробачення 2022.читайте такожУкраїна може перемогти на Євробаченні-2021, але не ясно, що ми будемо з цим робити-Денис Путінцев
Євробачення 2021: список учасників та оцінки
Італія: Måneskin - Zitti e buoni - 524
Франція: Barbara Pravi - Voilà - 499
Швейцарія: Gjon's Tears - Tout l'Univers - 432
Ісландія: Daði & Gagnamagnið - 10 Years - 378
Україна: Go-A - Шум - 364
Фінляндія: Blind Channel - Dark Side - 301
Мальта: Destiny - Je Me Casse - 255
Литва: The Roop - Discoteque - 220
Росія: Manizha - Russian Woman - 204
Греція: Stefania - Last Dance - 170
Болгарія: Victoria - Growing Up is Getting Old - 170
Португалія: The Black Mamba - Love Is on My Side - 153
Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR - 115
Швеція: Tusse - Voices - 109
Сербія: Hurricane - Loco Loco - 102
Кіпр: Elena Tsagrinou - El Diablo - 94
Ізраіль: Eden Alene - Set Me Free - 93
Норвегія: TIX - Fallen Angel - 75
Бельгія: Hooverphonic - The Wrong Place - 74
Азербайджан: Efendi - Mata Hari - 75
Албанія: Anxhela Peristeri - Karma - 57
Сан-Марино: Senhit - Adrenalina - 50
Нідерланди: Jeangu Macrooy - Birth Of A New Age - 11
Іспанія: Blas Cantó - Voy a quedarme
Германія: Jendrik - I Don’t Feel Hate
Великобританія: James Newman - Embers
Гурт Måneskin після фіналу ще раз виконав свою переможну пісню.