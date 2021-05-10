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Євробачення-2021: після репетиції Go-A потрапили в топ-10 претендентів на перемогу

10 травня 2021, 13:26

Якщо раніше українському колективу Go-A передбачали максимум двадцяте місце на Євробаченні-2021, то зараз прогнозують як мінімум і щонайменше десяте.

Go a
Go - а / УНІАН

Після першої репетиції українського фольк-колективу Go-A до конкурсу Євробачення-2021 букмекери змінили свій прогноз в кращу сторону щодо представника України.

Як то кажуть на офіційному сайті конкурсу, шанси Go-A на перемогу зросли. Якщо раніше колективу передбачали максимум двадцяте місце, то зараз прогнозують десяте.

Станом на 10 травня на першому щаблі рейтингу букмекера знаходиться Франція. Її шанси поки оцінюється в 19%. Друге місце посіла Мальта, третє — Швейцарія. Четверте і п'яте місце пророкують Італії та Болгарії відповідно. Україна посіла 10 місце в таблиці з 2% ймовірності перемоги. У десятці також Ісландія, Кіпр, Литва і Швеція.

Крім того, букмекери вважають, що за результатами першого півфіналу Go-A точно пройде у фінал Євробачення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

Go-A Євробачення-2021
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