Євробачення-2021: після репетиції Go-A потрапили в топ-10 претендентів на перемогу

Якщо раніше українському колективу Go-A передбачали максимум двадцяте місце на Євробаченні-2021, то зараз прогнозують як мінімум і щонайменше десяте.
Після першої репетиції українського фольк-колективу Go-A до конкурсу Євробачення-2021 букмекери змінили свій прогноз в кращу сторону щодо представника України.
Як то кажуть на офіційному сайті конкурсу, шанси Go-A на перемогу зросли. Якщо раніше колективу передбачали максимум двадцяте місце, то зараз прогнозують десяте.
Станом на 10 травня на першому щаблі рейтингу букмекера знаходиться Франція. Її шанси поки оцінюється в 19%. Друге місце посіла Мальта, третє — Швейцарія. Четверте і п'яте місце пророкують Італії та Болгарії відповідно. Україна посіла 10 місце в таблиці з 2% ймовірності перемоги. У десятці також Ісландія, Кіпр, Литва і Швеція.
Крім того, букмекери вважають, що за результатами першого півфіналу Go-A точно пройде у фінал Євробачення.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Пісню Шум для Go-A обирало журі на таємному онлайн-Нацвідборі. Українців обурило приховування такого рішення, і в мережі піднявся скандал.
- Пізніше музичний продюсер Володимир Бебешко попередив, що в Європі можуть не оцінити творчість Go-A.
- Як відомо, фінал музичного конкурсу Євробачення-2021 пройде 22 травня в Роттердамі в концертному залі Ahoy під колишнім гаслом.
- Пізніше організатори Євробачення визначилися з типом проведення заходу в умовах карантину.