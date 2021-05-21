Євробачення 2021 - список усіх фіналістів і порядок виступу

Після другого півфіналу Євробачення 20 травня, знову змінилася таблиця лідерів.
У Роттердамі пройшли півфінали Євробачення 2021, і вже відомий список фіналістів, які поборються за перемогу 22 травня.
Після одного пропущеного конкурсу в 2020 році через карантин люди проявляють підвищений інтерес до музичного конкурсу, і активно обговорюють конкурсантів.
Увечері 20 травня шляхом голосування були обрані фіналісти з другого півфіналу, і тепер існує повний список учасників фіналу.
Але, поки що організатори не провели друге жеребкування, і не встановили, хто в якому порядку виступає. Відомо тільки, коли заспівають переможці першого півфіналу.читайте такожЕкспертка пояснила, чим Go-A підкорили глядачів Євробачення 2021
У фіналі Євробачення виступлять 20 учасників та організатори конкурсу.
Євробачення 2021 фінал - учасники та пісні
- Сан-Марино: Senhit - Adrenalina
- Греція: Stefania - Last Dance
- Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR
- Ісландія: Daði & Gagnamagnið - 10 Years
- Сербія: Hurricane - Loco Loco
- Албанія: Anxhela Peristeri-Karma
- Португалія: The Black Mamba - Love Is on My Side
- Болгарія: Victoria - Growing Up is Getting Old
- Фінляндія: Blind Channel - Dark Side
- Швейцарія: Gjon's Tears - Tout l'univers
- Норвегія: TIX - Fallen Angel
- Ізраїль: Eden Alene - Set Me Free
- Росія: Manizha - Russian Woman
- Азербайджан: Efendi - Mata Hari
- Мальта: Destiny - Je Me Casse
- Литва: The Roop - Discoteque
- Кіпр: Elena Tsagrinou-El Diablo
- Швеція: Tusse - Voices
- Бельгія: Hooverphonic - The Wrong Place
- Україна: Go-A - Шум
- Італія: Måneskin - Zitti e buoni
- Франція: Barbara Pravi -Voilà
- Іспанія: Blas Cantó - Voy a quedarme
- Німеччина: Jendrik - I Don't Feel Hate
- Великобританія: James Newman - Embers
- Нідерланди: Jeangu Macrooy - Birth Of A New Age
У першій половині фіналу Україна виступає з Азербайджаном, Литвою, Норвегією та Швецією. До них потім додадуть переможців другого півфіналу.
У другій частині фіналу заспівають учасники з країн Великої п'ятірки, зокрема Німеччина, Італія і Франція і учасник з країни-переможця - Нідерландів. До них додадються інші країни-переможці другого півфіналу.
Нагадаємо, що фінал Євробачення пройде в Роттердамі 22 травня о 22-00 за київським часом.
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