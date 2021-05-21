Євробачення 2021 - список усіх фіналістів і порядок виступу

Go-A / кадр з виступу на Євробаченні

У Роттердамі пройшли півфінали Євробачення 2021, і вже відомий список фіналістів, які поборються за перемогу 22 травня.

Після одного пропущеного конкурсу в 2020 році через карантин люди проявляють підвищений інтерес до музичного конкурсу, і активно обговорюють конкурсантів.

Увечері 20 травня шляхом голосування були обрані фіналісти з другого півфіналу, і тепер існує повний список учасників фіналу.

Але, поки що організатори не провели друге жеребкування, і не встановили, хто в якому порядку виступає. Відомо тільки, коли заспівають переможці першого півфіналу.читайте такожЕкспертка пояснила, чим Go-A підкорили глядачів Євробачення 2021

У фіналі Євробачення виступлять 20 учасників та організатори конкурсу.

Євробачення 2021 фінал - учасники та пісні

Сан-Марино: Senhit - Adrenalina

Греція: Stefania - Last Dance

Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR

Ісландія: Daði & Gagnamagnið - 10 Years

Сербія: Hurricane - Loco Loco

Албанія: Anxhela Peristeri-Karma

Португалія: The Black Mamba - Love Is on My Side

Болгарія: Victoria - Growing Up is Getting Old

Фінляндія: Blind Channel - Dark Side

Швейцарія: Gjon's Tears - Tout l'univers

Норвегія: TIX - Fallen Angel

Ізраїль: Eden Alene - Set Me Free

Росія: Manizha - Russian Woman

Азербайджан: Efendi - Mata Hari

Мальта: Destiny - Je Me Casse

Литва: The Roop - Discoteque

Кіпр: Elena Tsagrinou-El Diablo

Швеція: Tusse - Voices

Бельгія: Hooverphonic - The Wrong Place

Україна: Go-A - Шум

Італія: Måneskin - Zitti e buoni

Франція: Barbara Pravi -Voilà

Іспанія: Blas Cantó - Voy a quedarme

Німеччина: Jendrik - I Don't Feel Hate

Великобританія: James Newman - Embers

Нідерланди: Jeangu Macrooy - Birth Of A New Age

У першій половині фіналу Україна виступає з Азербайджаном, Литвою, Норвегією та Швецією. До них потім додадуть переможців другого півфіналу.

У другій частині фіналу заспівають учасники з країн Великої п'ятірки, зокрема Німеччина, Італія і Франція і учасник з країни-переможця - Нідерландів. До них додадються інші країни-переможці другого півфіналу.

Нагадаємо, що фінал Євробачення пройде в Роттердамі 22 травня о 22-00 за київським часом.

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