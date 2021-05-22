Євробачення 2021: Україна підскочила в рейтингу букмекерів прямо під час фіналу

Євробачення 2021-останні прогнози букмекерів / instagram.com/eurovision/

Після другого півфіналу Євробачення 2021 змінився список лідерів у фіналі. Україна на два дні опустилася на одне місце в списку лідерів, опублікованому на офіційному сайті EBU.

Прямо під час фіналу Україна отримала потужний поштовх і різко вирвалася вперед, зайнявши 4 місце в списку лідерів, обійшовши Швейцарію, яка до цього була четвертою.

Тепер список топ - 5 лідерів Євробачення 2021 виглядає так:

Італія

Франція

Мальта

Україна

Швейцарія

Далі йдуть Ісландія, Португалія та Італія. Литва і Сан-Марино - 9 і 10 в списку на переможця.

Нагадаємо, фінал Євробачення почався в Роттердамі 22 травня о 22-00 за київським часом.

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