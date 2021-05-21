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Євробачення-2022: хто з артистів зобов'язаний поїхати на конкурс

21 травня 2021, 23:54

Враховуючи, що старий кінь борозни не зіпсує, має поїхати вдруге Вєрка Сердючка. З таким вибором ми точно не будемо пасти задніх у турнірній таблиці.

Денис Путінцев
Денис Путінцев розповів, хто повинен поїхати на Євробачення / Главред

Продюсер, медіамен й творець промо-компанії STARBOM.Денис Путінцев розповів, хто із артистів у найближчі роки має поїхати на Євробачення і чому.

"Враховуючи, що старий кінь борозни не зіпсує, повинна поїхати вдруге Вєрка Сердючка. З таким вибором ми точно не будемо пасти задніх в турнірній таблиці і точно "порвемо". До того ж, стався ребрендинг Вєрки Сердючки: тепер Сердючка – це вже не "село і люди", а модний євроденс, причому дуже якісний", - зазначив експерт під час чату на сайті Главред.

читайте такожЄвробачення 2021-список всіх фіналістів і порядок виступу

Також Денис Путінцев висловився про те, чому українській групі Kazka жодного разу не вдавалося перемогти в національному відборі, незважаючи на наполегливість.

"Що стосується групи Kazka, слід враховувати один важливий момент: трек – це ще не номер. Kazka - це студійна група. Бувають артисти, хіти яких розривають роками ефіри радіо і музичних телеканалів, однак, виходячи на сцену, вони втрачають істотний відсоток своєї харизми, яку ми чуємо в записі. Kazka - яскравий тому приклад. На сцені Kazka не дотягує до того рівня популярності, який їй дала пісня "Плакала". Напевно, тому Kazka не змогла перемогти в Х-факторі і жодного разу не перемогла на нацвідборі: вони просто не витягують під час виступу – люди дивилися на них, але не "чіпляло". При цьому трек офігенний, з точки зору музики і маркетингу, все зроблено правильно. Тому краще працювати більше в студії і видавати багато контенту. При зовнішній харизматичності Саші Зарицької щось не так, над цим треба працювати",-резюмував він.

Євробачення-про що раніше повідомляв Главред:

  • Нагадаємо, що фінал Євробачення пройде в Роттердамі 22 травня о 22-00 за київським часом.
  • У Роттердамі пройшли півфінали Євробачення 2021, і вже відомий список фіналістів, які поборються за перемогу 22 травня.
  • Після одного пропущеного конкурсу в 2020 році через карантин люди виявляють підвищений інтерес до музичного конкурсу, і активно обговорюють конкурсантів.

Вєрка Сердючка Андрій Данилко Денис Путінцев Група Kazka новини шоу бізнесу Євробачення-2021
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