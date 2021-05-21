Євробачення 2021: як пройшов другий півфінал - виступи учасників

Євробачення 2021 / eurovisionworld.com

Увечері 20 травня пройшов другий півфінал Євробачення в Ротердамі, на якому глядачі побачили трансляцію пісень 17 учасників.

Не всі змогли виступити Наживо через коронавірус, тому, глядачам показали записи їх репетицій в Роттерадмі, які робилися спеціально для цього випадку.

У другому півфіналі взяли участь:

Сан-Марино - Senhit з піснею Adrenalina Естонія - Uku Suviste з піснею "The Lucky One Чехія - Benny Cristo з піснею Omaga Греція - Stefania з піснею Last Dance Австрія - Vincent Bueno з піснею Amen Польща - Rafał з піснею The Ride Молдова - Natalia Gordienko з піснею Sugar Ісландія - Dadi & Gagnamagnid з піснею 10 years Сербія - Hurricane з піснею Loco Loco Грузія - Tornike Kipiani з піснею You Албанія - Anxhela Peristeri з піснею Karma Португалія - Black Mamba з піснею "Love is On My Side Болгарія - Victoria з піснею Growing Up Is Getting Old Фінляндія - Blind Channel з піснею Dark Side Латвія - Samanta Tina з піснею The Moon Is Rising Швейцарія - Gjon's Tears з піснею Tout L'univers Данія - Fyr & Flamme з піснею Øve Os På Hinanden

У фінал після першого півфіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія та Україна.

Другий півфінал почалося сьогодні о 22: 00 за київським часом. В Україні Євробачення показують UA: Перший і СТБ.

Євробачення 2021 другий півфінал - результати

Сан-Марино: Senhit – Adrenalina

Греція: Stefania – Last Dance

Молдова: Natalia Gordienko – SUGAR

Ісландія: Daði & Gagnamagnið – 10 Years

Сербія: Hurricane – Loco Loco

Албанія: Anxhela Peristeri – Karma

Португалія: The Black Mamba – Love Is on My Side

Болгарія: Victoria – Growing Up is Getting Old

Фінляндія: Blind Channel – Dark Side

Швейцарія: Gjon's Tears – Tout l’Univers

Для тих, у кого немає доступу до телеканалів, дивитися онлайн онлайн Євробачення можна на сайті каналу UA: Перший.