Євробачення 2021: як пройшов другий півфінал - виступи учасників

Другий півфінал Євробачення в Роттердамі пройшов 20 травня - в Україні шоу в ефір вийшло о 22-00.
Увечері 20 травня пройшов другий півфінал Євробачення в Ротердамі, на якому глядачі побачили трансляцію пісень 17 учасників.
Не всі змогли виступити Наживо через коронавірус, тому, глядачам показали записи їх репетицій в Роттерадмі, які робилися спеціально для цього випадку.
У другому півфіналі взяли участь:
- Сан-Марино - Senhit з піснею Adrenalina
- Естонія - Uku Suviste з піснею "The Lucky One
- Чехія - Benny Cristo з піснею Omaga
- Греція - Stefania з піснею Last Dance
- Австрія - Vincent Bueno з піснею Amen
- Польща - Rafał з піснею The Ride
- Молдова - Natalia Gordienko з піснею Sugar
- Ісландія - Dadi & Gagnamagnid з піснею 10 years
- Сербія - Hurricane з піснею Loco Loco
- Грузія - Tornike Kipiani з піснею You
- Албанія - Anxhela Peristeri з піснею Karma
- Португалія - Black Mamba з піснею "Love is On My Side
- Болгарія - Victoria з піснею Growing Up Is Getting Old
- Фінляндія - Blind Channel з піснею Dark Side
- Латвія - Samanta Tina з піснею The Moon Is Rising
- Швейцарія - Gjon's Tears з піснею Tout L'univers
- Данія - Fyr & Flamme з піснею Øve Os På Hinanden
У фінал після першого півфіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія та Україна.
Другий півфінал почалося сьогодні о 22: 00 за київським часом. В Україні Євробачення показують UA: Перший і СТБ.
Євробачення 2021 другий півфінал - результати
- Сан-Марино: Senhit – Adrenalina
- Греція: Stefania – Last Dance
- Молдова: Natalia Gordienko – SUGAR
- Ісландія: Daði & Gagnamagnið – 10 Years
- Сербія: Hurricane – Loco Loco
- Албанія: Anxhela Peristeri – Karma
- Португалія: The Black Mamba – Love Is on My Side
- Болгарія: Victoria – Growing Up is Getting Old
- Фінляндія: Blind Channel – Dark Side
- Швейцарія: Gjon's Tears – Tout l’Univers
Для тих, у кого немає доступу до телеканалів, дивитися онлайн онлайн Євробачення можна на сайті каналу UA: Перший.
Автор: Олександр Галаджій