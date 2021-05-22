Фінал Євробачення-2021: Джамала назвала своїх фаворитів

Джамала назвала своїх Фаворитів Євробачення-2021 / instagram.com/jamalajaaa/

Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016 Джамала зізналася, хто є її фаворитами в нинішньому році. В першу чергу вона звичайно ж вболіватиме за українську групу Go_A.

У коментарі Сьогодні співачка зізналася, що їй також сподобалися Дестіні Чукуньєрі (Мальта), Гьона Мухарремая (Швейцарія) і Gagnamagnið (Ісландія). Всіх їх вона відзначила після півфіналу.

"Звичайно ж, я всім серцем вболіваю за Україну, за Go_A. вони для мене поза конкуренцією і, я точно знаю, хлопці відчувають підтримку кожного з нас", – зазначила Джамала.

Також їй сподобалася зазначена вище трійка, проте під час фіналу її думка може змінитися.

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"Мені дуже сподобалася Дестіні Чукуньєрі, яка представляє Мальту. Енергійна і крута! Хочу відзначити відмінного вокаліста зі Швейцарії Гьона Мухарремая. І, звичайно ж, я закохана в групу з Ісландії Gagnamagnið. Вони чарівні! Впевнена, це може спрацювати", - сказала Джамала.