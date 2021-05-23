Відео виступів усіх учасників Євробачення-2021

22 травня стартував гранд-фінал конкурсу Євробачення 2021. У ньому виступили вже всі 26 учасників, серед яких представники України – група Go_A.

Конкурс Євробачення є надзвичайно очікуваною подією. Перенесення міжнародного конкурсу минулого року дуже засмутило і прихильників проекту, і його конкурсантів.

З тих пір міжнародне пісенне шоу змінило певні правила участі, змінилися і учасники деяких країн. Але, в 2021 році Євробачення все-таки відбулося.

Главред зібрав відео виступів всіх учасників фіналу Євробачення 2021.

Кіпр: Elena Tsagrinou-El Diablo

Албанія: Anxhela Peristeri - Karma

Ізраїль: Eden Alene - Set Me Free

Бельгія: Hooverphonic - The Wrong Place

Росія: Manizha - Russian Woman

Мальта: Destiny - Je Me Casse

Португалія: The Black Mamba - Love Is On My Side

Сербія: Hurricane - Loco Loco

Великобританія: James Newman - Embers

Греція: Stefania - Last Dance

Швейцарія: Gjon's - Tears Tout l'univers

Ісландія: Daði og Gagnamagnið - 10 Years

Іспанія: Blas Cantó - Voy A Quedarme

Молдова: Natalia Gordienko - Sugar

Німеччина: Jendrik - I Don't Feel Hate

Фінляндія: Blind Channel - Dark Side

Болгарія: Victoria - Growing Up Is Getting Old

Литва: The Roop - Discoteque

Україна: Go_A - SHUM

Франція: Barbara Pravi - Voilà

Азербайджан: Efendi - Mata Hari

Норвегія: TIX -F allen Angel

Нідерланди: Jeangu Macrooy - Birth Of A New Age

Італія: Måneskin - Zitti E Buoni

Швеція: Tusse - Voices

Сан-Марино: Senhit - Adrenalina