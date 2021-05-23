Відео виступів усіх учасників Євробачення-2021

У Роттердамі на сцені арени Ahoy Arena виступили всі учасники фіналу Євробачення 2021.
22 травня стартував гранд-фінал конкурсу Євробачення 2021. У ньому виступили вже всі 26 учасників, серед яких представники України – група Go_A.
Конкурс Євробачення є надзвичайно очікуваною подією. Перенесення міжнародного конкурсу минулого року дуже засмутило і прихильників проекту, і його конкурсантів.
З тих пір міжнародне пісенне шоу змінило певні правила участі, змінилися і учасники деяких країн. Але, в 2021 році Євробачення все-таки відбулося.
Главред зібрав відео виступів всіх учасників фіналу Євробачення 2021.
Кіпр: Elena Tsagrinou-El Diablo
Албанія: Anxhela Peristeri - Karma
Ізраїль: Eden Alene - Set Me Free
Бельгія: Hooverphonic - The Wrong Place
Росія: Manizha - Russian Woman
Мальта: Destiny - Je Me Casse
Португалія: The Black Mamba - Love Is On My Side
Сербія: Hurricane - Loco Loco
Великобританія: James Newman - Embers
Греція: Stefania - Last Dance
Швейцарія: Gjon's - Tears Tout l'univers
Ісландія: Daði og Gagnamagnið - 10 Years
Іспанія: Blas Cantó - Voy A Quedarme
Молдова: Natalia Gordienko - Sugar
Німеччина: Jendrik - I Don't Feel Hate
Фінляндія: Blind Channel - Dark Side
Болгарія: Victoria - Growing Up Is Getting Old
Литва: The Roop - Discoteque
Україна: Go_A - SHUM
Франція: Barbara Pravi - Voilà
Азербайджан: Efendi - Mata Hari
Норвегія: TIX -F allen Angel
Нідерланди: Jeangu Macrooy - Birth Of A New Age
Італія: Måneskin - Zitti E Buoni
Швеція: Tusse - Voices
Сан-Марино: Senhit - Adrenalina