Головна Холостячка України випустила пісню англійською мовою

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Співачка Злата Огневич записала нову пісню Always з DJ Shnaps, яку випустила після оголошення початку кастингу для чоловіків на участь в шоу Холостячка 2021 на СТБ.

Про вихід нової пісні розповіла співачка за кілька днів, опублікувавши сторіз в Instagram, але зараз з'явилася сама композиція.

"Як вам наша спільна робота? Роби звук голосніше! Не забувай поставити LIiKE і написати коммент під відео!",- каже співачка.

Колаборація Злати з артистом Shnaps стала повною несподіванкою для фанатів, адже такий стиль виконання для Огневич є абсолютно новим, і він сподобався слухачам.

Злата Огневич Always слухати пісню:

"Злата, ви дуже гармонійні в цьому стилі. Круто вийшло!", "Крутий танцювальний трек, від крутої Злати", "Тобі б за пульт в купальничку десь на островах діджеїть. Тільки англійське звучання трохи чіткіше, але не втрачай своєї родзинки, як це у тебе виходить" ,"Так, Злата, продовжуй як Інна, це твоє!!! Ти супер, запалюй, такого виконання в нашій країні немає " - пишуть в коментарях до пісні.

Нагадаємо, що перед травневими святами СТБ відкрив ім'я нової Холостячки, і запустив кастинг для чоловіків, які хочуть знятися в Холостячці 2021