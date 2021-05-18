УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Go-A увірвалися в список лідерів Євробачення

18 травня 2021, 18:29

Група Go-A потрапила до трійки кращих у першому півфіналі на Євробаченні 2021.

Група Go-A
Група Go-A / instagram.com/monokatee/

Україна виступає в першому півфіналі Євробачення 2021 під номером 15 - передостання за списком.

Перші сміливці зможуть представити свої країни на Євробаченні 2021 вже ввечері 18 травня. Транслювати шоу буде канал СТБ, дивитися онлайн шоу можна буде після закінчення півфіналу.

Незадовго до початку виступів Україна потрапила в ТОП-3 в кваліфікації своєї групи і також посіла третє місце за ймовірністю отримати перемогу серед учасників, які виступлять 18 травня.

За інформацією зарубіжних ЗМІ, на це вплинули результати генеральної репетиції українців, яка вразила багатьох.

false

Навіть те, що фронвумен Катерина пропустила одну з репетицій, не вплинуло на результат негативно.

false

Росія посіла 5 місце після Литви в списках букмекерів.

Вже ввечері у вівторок, 18 травня, відбудеться довгоочікуваний перший півфінал Євробачення-2021, в якому представник України Go-А з піснею Шум виступить передостанньою.

65-ий пісенний конкурс коментуватиме Тимур Мірошниченко.

Як відомо, за правилами, українці вже зможуть голосувати, але за кого завгодно з учасників першого півфіналу, крім України.

Спікером України на Євробаченні 2021 стала співачка Tayanna.

новини шоу бізнесу Євробачення-2021
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
"Кішечка": Тіна Кароль похвалилася пружними грудьми у зухвалому наряді"Кішечка": Тіна Кароль похвалилася пружними грудьми у зухвалому наряді Зірка Папіка Даша Петрожицька здивувала зміною образу - яскраві фотоЗірка Папіка Даша Петрожицька здивувала зміною образу - яскраві фото Лікарі назвали три продукти для відмінного зоруЛікарі назвали три продукти для відмінного зору Тіна Кароль з сином зворушливо підтримали Go-A на ЄвробаченніТіна Кароль з сином зворушливо підтримали Go-A на Євробаченні Що буде, якщо справа Медведчука розвалиться в судах і закінчиться нічимЩо буде, якщо справа Медведчука розвалиться в судах і закінчиться нічим

Останні новини

19:48
Гороскоп на завтра 20 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий влив та любовна заборона
19:35
Вчені зробили нове відкриття і з'ясували, як довго тримається імунітет до COVID-19 Відео
19:27
Дочка російської телезірки Дани Борисової в туалеті порізала вени
19:24
Конфлікт Кличка і Зеленського: чого чекати далі Погляд
19:19
The Last Of Us: Part II отримала безплатне оновлення для PS5 Відео
Реклама
18:53
ЦВК визнала Вірастюка обраним нардепом Відео
18:53
У парламенті схвалили кандидатуру головного податківця на дві посади в Кабміні Відео
18:50
У Німеччині зробили заяву про відмову США від санкцій проти Північного потоку-2 Відео
18:32
Нові правила призначення субсидій: дозволили мати депозит та будинок Відео
18:20
У Львові школярка через заборону вистрибнула з вікна та зламала хребет – ЗМІ
18:10
Автор підручника з української мови розповів, як посилання на порносайт опинилося в книзі Відео
17:59
Ісландія пропускає Євробачення - в учасника виявили коронавірус
17:50
"Один маленький крок для людини": відбувся довгоочікуваний реліз Elite Dangerous: Odyssey Відео
17:40
Політолог розповів, як прискорити зростання національної економіки
17:37
Нове жеребкування: стало відомо, коли виступає Go-A у фіналі Євробачення Відео
17:28
Політолог розкритикував збільшення податків і ренти для великого бізнесу
17:22
Коли День вишиванки в 2021 році і як святкувати Фото Відео
17:11
"Золота" гречка: в Україні рекордно зросли ціни на крупи Відео
16:52
Надя Дорофєєва розповіла про "святу свекруху" і жарти про господарство
16:45
Чат із політологом Юрієм Романенком
Реклама
16:41
Зустріч Зеленського і Байдена: в ОП назвали можливе місце та час Відео
16:36
У Кремлі розкрили плани на перемовини Путіна і Байдена, пояснивши слова про "вбивцю" Відео
16:34
Комітет Ради ухвалив рішення про призначення Ляшка головою МОЗ Відео
16:23
Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг
16:20
Цифрові двійники на зв'язку ‒ Google показала відеочат нового покоління Відео
16:19
Кабмін віддав ціни на газ в Україні на відкуп бізнесу: на які тарифи очікувати Відео
16:08
Повне затемнення Місяця в травні 2021 року: загрози, і що не можна робити
16:03
Найпростіший у світі сніданок: як готувати чіа пудинг
15:52
Померла Тетяна Проценко - біографія, фільми і важка хвороба актриси
15:35
В Україні під час пандемії COVID-19 посилився тиск на бізнес - експерт
15:22
Microsoft підтвердила, що більше не буде працювати над Windows 10X Відео
15:21
Позитиву 32 роки - найпопулярніші пісні і незвичайні привітання від друзів Відео
15:19
У Путіна зробили заяву щодо відмови США від санкцій проти Північного потоку-2
14:44
У магазині PlayStation стартував розпродаж ретро-ігор та їх ремастерів Відео
14:42
В українців з'явилася можливість потрапити в ЄС: деталі Відео
14:30
Євробачення 2021 - коли і де дивитися другий півфінал
14:27
Шмигаль вніс до Ради два подання щодо перестановок у Кабміні: названо прізвища Відео
13:59
"Метінвест" відзвітував, що забезпечує роботою 80 тисяч співробітників
13:46
Підручник української мови для 10 класів "відправляє" на порносайт
13:44
Учасниця другого півфіналу розкрила деталі виступу на Євробаченні 2021 Відео
Реклама
13:43
У Білорусі розбився "дефіцитний" військовий літак: подробиці трагедії та імена жертв
13:42
Обсяг стали, виробленої "Метінвестом", порівняли з десятками тисяч Ейфелевих веж
13:40
Не Days Gone єдиним – найкращі ігри про байкерів на ПК Відео
13:28
Вчені назвали розпорядок дня, який викликає депресію Відео
13:02
Польща зібралася вакцинувати українських заробітчан ще на кордоні Відео
12:42
Присяга депутата з нібито паспортом Росії у Раді пройшла зі скандалом Відео
12:30
Тіна Кароль з сином зворушливо підтримали Go-A на Євробаченні Відео
12:24
З'явилися хороші новини для ПК-геймерів на тлі зростання цін на комп'ютерне залізо Відео
12:20
У Слузі народу розповіли, як повинен вчинити Лещенко через виступ дружини у Москві
12:02
У Києві жорстоко зарізали чоловіка: на тілі - 18 ножових поранень Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти