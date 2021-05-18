Go-A увірвалися в список лідерів Євробачення

Група Go-A / instagram.com/monokatee/

Україна виступає в першому півфіналі Євробачення 2021 під номером 15 - передостання за списком.

Перші сміливці зможуть представити свої країни на Євробаченні 2021 вже ввечері 18 травня. Транслювати шоу буде канал СТБ, дивитися онлайн шоу можна буде після закінчення півфіналу.

Незадовго до початку виступів Україна потрапила в ТОП-3 в кваліфікації своєї групи і також посіла третє місце за ймовірністю отримати перемогу серед учасників, які виступлять 18 травня.

За інформацією зарубіжних ЗМІ, на це вплинули результати генеральної репетиції українців, яка вразила багатьох.

Навіть те, що фронвумен Катерина пропустила одну з репетицій, не вплинуло на результат негативно.

Росія посіла 5 місце після Литви в списках букмекерів.

Вже ввечері у вівторок, 18 травня, відбудеться довгоочікуваний перший півфінал Євробачення-2021, в якому представник України Go-А з піснею Шум виступить передостанньою.

65-ий пісенний конкурс коментуватиме Тимур Мірошниченко.

Як відомо, за правилами, українці вже зможуть голосувати, але за кого завгодно з учасників першого півфіналу, крім України.

Спікером України на Євробаченні 2021 стала співачка Tayanna.