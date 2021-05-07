Українська група Go-A записала ремікс пісні Шум з DJ Nana

Go - A і DJ Nana / прес-служба

Напередодні Міжнародного конкурсу Євробачення, який цього року пройде в Роттердамі, представники від України, група Go-A, записали ремікс на свій трек зі співачкою і Dj Nana. Пісня з нею отримала мінімалізм і якісний біт.

Dj Nana згадує, що вперше почула Go-A під час національного відбору на конкурс і відразу відзначила унікальне звучання колективу.

"Мені подобається відкривати для себе молодих виконавців, які мають своє музичне обличчя і більше того, працюють в сегменті етно - електро - фолк, - ділиться вона. - Колективів з таким оригінальним переплетенням жанрів у нас небагато. Тому, чувши музику Go-A, Я відразу звернула на них увагу, з'явилася ідея зробити щось разом".

Над реміксом з Анастасією також працював відомий аранжувальник Сергій Ранов під керівництвом саунд-продюсера і хлопця співачки Руслана Квінти. У розборі композиції брав участь Артем Єфімов, який є автором оригінального аранжування композиції Шум.читайте такожОрганізатори Євробачення кардинально поміняли принцип проведення конкурсу

"Завжди цікаво спостерігати за тим, як бачать нашу творчість. У Нани цікаве і незвичайне прочитання. Сподіваємося, що ми дочекаємося моменту, коли нам дозволять нарешті збиратися на танцполах. Мені здається, саме там наш ремікс максимально зможе розкрити свій потенціал", - коментує група Go-A.

Кумейко додала, що в колаборації з групою вважала своїм головним завданням - привнести нове звучання треку, але при цьому зберегти його самобутність.

Go - a DJ Nana - Шум ремікс - слухати пісню:

Нагадаємо, що пісню Шум обирало журі на таємному онлайн-нацвідборі. Українців обурило приховування такого рішення, і в мережі піднявся скандал.

Музичний продюсер попередив, що в Європі можуть не оцінити творчість Go-A.