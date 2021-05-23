Група Мапеѕкіп "взяла" Євробачення 2021: що ще послухати у італійських рокерів

Maneskin - рок-група з Риму, у себе на батьківщині музиканти популярні вже давно. Тепер же про них заговорили і за межами Італії.
22 травня в Роттердамі пройшов фінал Євробачення 2021. Перемогу здобула Італія. Група Maneskin з піснею Zitti e buoni набрала рекордну кількість голосів.
Детальніше про групу Maneskin, про те, як перекладається назва і про що співають музиканти, можна почитати в матеріалі Главреда.
Ну, а якщо вам сподобалася композиція, яка принесла успіх італійцям на конкурсі, то не виключено, що припадуть до смаку й інші пісні італійських рокерів.
ТОП-5 пісень Maneskin
1. Torna a casa
2. VENT'ANNI
3. Morirò da Re
4. CORALINE
5. I WANNA BE YOUR SLAVE
Як повідомляв Главред, вокаліст групи Мапеѕкіп потрапив в курйозну ситуацію на Євробаченні.
Після того, як ведучі оголосили остаточні результати голосування, переможці конкурсу не могли стримати емоцій. Соліст колективу Давид Даміано так радів перемозі, що у нього тріснули штани на причинному місці.
Крім того, на Євробаченні 2021 розгорівся "кокаїновий скандал". Вокаліста італійського рок-гурту Мапеѕкіп запідозрили у вживанні наркотиків прямо під час шоу.
Також повідомлялося, що епатажний вокаліст італійського гурту Мапеѕкіп назвав колектив з України Go-A найкращим на пісенному конкурсі в Роттердамі.