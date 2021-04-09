Хакери зламали соцмережу популярного українського виконавця

Олександр Пономарьов / instagram.com/ponomaryovoleksandr/

Український естрадний виконавець Олександр Пономарьов, який записав для жінок приголомшливий хіт з друзями, поскаржився на те, що вночі хакери захопили його Facebook-сторінку.

Як повідомляє Олександр, про проблему він дізнався тільки вранці, коли не зміг потрапити на свою сторінку в соцмережах.

Олександр звернувся за допомогою до фанатів і передплатників - попросив підказати, якщо хтось знає, як повернути управління профілем.

Шанувальники масово підтримали Олександра, а хто міг - надіслав йому контакти людей, або посилання на сайти, які допомогли б вирішити проблему.

Однак, "блокаду" вдалося відновити досить швидко - близько 3 годин пішло на все про все, і співак в Instagram і Facebook вже повідомив про те, що домігся повернення сторінки.

Співак поки не уточнював, як йому вдалося відновити обліковий запис, і якої шкоди було завдано його інформації та репутації. Що саме робили хакери - поки залишається таємницею.

Як відомо, Олександр Пономарьов - український естрадний співак родом з Хмельницької області. Народний артист України також композитор, актор, продюсер і автор своїх (і не тільки) пісень.

Він не одружений, у нього є двоє дітей - Євгенія та Олександр.