Холостяк 2021 12 випуск: кого вибрав Міша у фіналі проєкту

Холостяк 2021 - як пройшов фінал / СТБ

Проєкт Холостяк 2021 підійшов до кінця. У 11 сезоні Холостяка Михайло Заливако вибирав собі кохану. У фіналі Холостяка Михайло вибирав між Розалі, Юлією та Анною. Але кого вибрав Холостяк у фіналі-була справжня інтрига.

Михайло За останній тиждень провів потрійну кількість побачень, щоб вибрати для себе ту єдину. Григорій Решетник і команда СТБ допомагали йому в цьому як могли.

За тиждень Михайло провів п'ять побачень. Почав він з того, що вирішив перевірити сприйняття дівчатами їх відносин. Він повів кожну в меблевий магазин і запропонував вибрати, як обставити кімнату.

Розалі запропонувала, як обставити вітальню. А Анна і Юля - спальню. Після цього Михайло попрощався з Розалі, бо перестав відчувати між ними романтичний зв'язок.

Далі він провів романтичні побачення з Анною Богдан,а потім з Юлею Зайкою.

Холостяк 2021 - фінал з Анною Богдан / СТБ

З Анною вони їздили на атракціонах, потім провели романтичний обід на найвищій будівлі в Дубаї.

Після цього перемістилися в кімнату, де обговорювали майбутнє після проєкту, а потім перемістилися на ліжко, де Анна отримала масаж від Михайла.

Наступне побачення Михайло провів з Юлією. Він вирішив повести її на легендарний каток в Дубаї, де вчив дівчину кататися на скейтборді. Там же вони зустріли пінгвінів, і разом з ними гралися. Після цього вони перемістилися в квартиру, де грали в шашки на поцілунки і дуже романтично провели час.

Холостяк 2021 - фінал з Юлею Зайкою / СТБ

Михайлу було важко зробити вибір між абсолютно різними дівчатами. Він запропонував кожній переїхати до Харкова. Анна не була готова переїжджати, а Юля сказала, що хотіла б, щоб він жив з нею в Києві, але якщо для Міші це дуже важливо, то вона поїде з ним до Харкова.

Церемонія троянд була дуже зворушливою і напруженою.

У фіналі Холостяка Міша вибрав Анну Богдан.