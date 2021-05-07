Холостяк 2021 розсекретив фінал 11 сезону шоу

Михайло Заливако / instagram.com/kanyeeebear/

Герой Холостяка 11 до виходу нового випуску вирішив поспілкуватися з прихильницями і розсекретив, що він щасливий після проекту і закоханий.

Заливако сказав, що не шкодує про вибір на проекті, адже знайшов справжнє кохання. Зараз він любить і дуже щасливий. Підписники зробили висновок, що Михайло залишився з переможницею, а нею стала Анна Богдан.

Шанувальники поспішили побажати йому щастя з Ганною Богдан. Те, що вона перемогла нібито засвітили на фото з початку показу шоу на ТБ, де вони були разом. На заході були присутні члени знімальної групи, Михайло Заливако, Максим Михайлюк.читайте такожГоловна Холостячка України випустила пісню англійською мовою

"Коли знімальна група з Мішею відзначала старт проекту на ТБ, там був і Макс, який викладав відео у сторіс з цього веселого торжества. І "випадково" в кадр потрапила Аня. Тоді і пішли чутки і здогади, хоча всі ми розуміємо, що вона там точно не випадково була, і саме вона переможниця", – пояснила підписниця Юлія.

З іншого боку посипалися такі ж "чутки" про те, що Михайло і Анна вже розійшлися.

"Начебто, Міша з Анею вже розійшлися! Є така інфа!", "А є інфа, що вони живуть разом вже, і у них все добре. Явних зливів ще не було", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що нещодавно Михайло не подарував троянду Юлії - вона покинула шоу, і всі шанувальники помітили, що він дуже прив'язався до дівчини.

Але, незважаючи на чутки серед шанувальників шоу, досі всі намагаються тримати в секреті, хто ж переможе на проекті, і чи будуть вони з Михайлом разом, чи ні.