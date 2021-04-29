Ірина Білик розлучається з чоловіком-росіянином

Ірина Білик / СТБ

Співачка Ірина Білик прийшла на новий проект СТБ, де зізналася, що її сімейне життя з п'ятим чоловіком підійшла до кінця.

Ірина Білик в проекті Мій секрет Маші Єфросиніній розповіла, що стало причиною розлучення з Асланом Ахмадовим у шлюбі на відстані в сотні кілометрів.

Ірина Білик і Аслан Ахмадов жили на дві країни: вона – в Україні, він – в Росії. Чоловік взяв за звичку часто їздити до дружини і сина Табріза, але під час коронавірусу через пандемію це було не так часто. Хоча співачка досі любить третього офіційного чоловіка, як і він її, але не бачить майбутнього поруч з ним.

"Він давно не приїжджав до нас з сином. Я його досі люблю і він каже, що любить мене. Каже, що не може прилетіти, оскільки через коронавірус літаки не літають, хоча вони вже давно літають",-заявила Ірина.

Вона вирішила, що пора розлучатися: "Ми з Асланом розлучаємося. Ініціатором була я. А що ще робити – Аслан не приїжджав до нас з Табризом вже рік. Хоча я його і він мене любить. "Вона Зірочка моя, вона самотня" - якось так...".

Вона згадала, як познайомилася з Асланом. Через знайомих - вона хотіла від нього кліп на пісню "Я твоя маленька дівчинка", а після співпраці, вирішила, що тепер хоче від нього дітей.

"Він найкращий з усіх чоловіків, які у мене були. Я зрозуміла, що це батько моєї другої дитини. В Україні ні від кого більше я не хочу дитини. Тому я сказала йому по телефону, що хочу подарунок від нього – дитину. Пройшов місяць і він сказав, що готовий. І запропонував мені стати його дружиною", - згадала вона.

Нагадаємо, Ірина і Аслан народили сина Табріза Аслана огли Ахмадова від сурогатної матері. Одружилися вони в 2016 році.

Як раніше повідомляв Главред, співачка Слава назвала причину розлучення з Дзідзьо.