Ісландія пропускає Євробачення - в учасника виявили коронавірус

Представники Ісландії Євробачення 2021 / eurovision.tv

У четвер 20 травня пройде другий півфінал Євробачення 2021, в якому виступають країни "Великої п'ятірки" і ще 12 учасників. Однак, ще одна група зійшла з дистанції через коронавірус-представники Ісландії не зможуть продемонструвати свій номер на сцені.

Як йдеться в заяві EBU, у членів групи Daði og Gagnamagnið виявили коронавірус перед їх першим виступом на Євробаченні, тому, глядачам ввечері 20 травня покажуть тільки записану відеоверсію пісні.

"У середу, 19 травня у члена ісландської групи Daði og Gagnamagnið також виявили позитивний результат на COVID-19. Інша частина делегації знову здала тест, і результат негативний. Було прийнято важке рішення відмовитися від участі в живих виступах на Євробаченні цього року, оскільки вони хочуть виступати тільки разом, як група. Їх пісня залишиться на конкурсі, і ми будемо транслювати їх репетицію, записану на сцені 13 травня", - пояснили організатори.читайте такожЄвробачення 2021 - коли і де дивитися другий півфінал

Гурт повинен був представити Ісландію на скасованому конкурсі пісні Євробачення 2020, і залишився на 2021 рік, замінивши пісню.

Зараз представники Ісландії на Євробаченні 2021 з піснею 10 Years. Точно невідомо, хто з членів групи захворів на коронавірус.

Нагадаємо, напередодні другої репетиції учасниця українського гурту Go-A захворіла і також здавала тест на коронавірус, який на щастя виявився негативним.

Другий півфінал Євробачення пройде 20 травня в Роттердамі. Дивитися його можна буде на СТБ і суспільному каналах. Go-A готуються до виступу у фіналі 22 травня.