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Відомий український ведучий потрапив до лікарні і переніс операцію на серці

4 квітня 2021, 19:32

Зірка українського шоубізу Дядя Жора переніс операцію на серці і розповів у соцмережах про своє здоров'я.

Дядя Жора (Вадим Мічковський)
Дядя Жора (Вадим Мічковський) / instagram.com/dyadya_jora/

Шоумен Дядя Жора переніс операцію на серці через захворювання, яке досить популярне нині серед українців, і розповів шанувальникам про те, що відновлюється.

Вадим Мічковський у своєму Instagram записав відео, в якому заспокоїв всіх, бо операція була планова, і він себе почуває нормально після неї.

Як пообіцяв Дядя Жора, він потім напише інший пост в соцмережі, в якому відповість на найпопулярніші питання про операцію, хворобу і свій стан. Зараз він вже готується виписуватися після пари днів у лікарні.

"Привіт, всім! Дорогі мої підписники і підписюлечки . Коротко: 1. У мене все добре. Відходжу. Скоро виписуюся. 2. Величезне дякую за Вашу підтримку і добрі слова і побажання !!! Це реально мотивує, допомагає і підтримує. Дякую кожному з Вас. Директ завалений, але перегляну все. Будьте мені всі здорові!!!!! Міцного здоров'я всім!!!", - написав він під відео, записаним прямо на лікарняному ліжку.

У коментарях багато українських зірок написали йому побажання якнайшвидшого одужання і відновлення, як і сотні його шанувальників.

Нагадаємо, що навесні 2020 року дядько Жора переніс мікроінсульт. Тоді він теж звертався до шанувальників з лікарні, і говорив, що відразу не звернув увагу на симптоми - його в лікарню відправили рідні.

Раніше на операцію лягала його дружина Наталія Мічковська, яка займалася, за інформацією прихильниць, видаленням міоми.

Дядя Жора новини шоу бізнесу
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