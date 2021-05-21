Каменських розкрила подробиці зйомок еротичних танців у кліпі Червоне вино

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux/

Настя Каменських презентувала свій новий альбом Червоне вино в п'ятницю 21 травня. В ефірі шоу Сніданок з 1+1 вона розповіла, про що її головна пісня альбому, і як знімалися сексуальні танці в її новому кліпі.

Телеведучим Людмилі Барбір і Руслану Сенічкіну NK зізналася, що на зйомках можна було з легкістю вбитися або щось зламати на сцені.

"Мені б хотілося, щоб кожна пісня знайшла місце в серці кожного. Я б хотіла сказати цим альбомом, що кожна жінка різнобічна. Але ми дуже емоційні, настільки, що всі свої емоції показуємо. І також я в цьому альбомі показала себе", - розповіла Настя.

Крім того, вона пояснила, як знімала танці для цього кліпу.

Настя сказала що це був одним з найскладніших для неї кліпів. Для створення ефектів підлогу залили на два сантиметри водою, а Настя танцювала на босоніжках зі шпильками і тільки чудом залишилась цілою та живою.

"Я не могла танцювати, у мене роз'їжджалися ноги. У мене була мокрою спідниця, тому що я і лягала і сідала там", - додала Каменських.

Нагадаємо, що в 2020 році Настя Каменських дебютувала зі своїм чоловіком Потапом в шоу Голос країни, де вони сиділи на здвоєному кріслі. Потап вже раніше пробував свої сили на шоу, але перемогу очікував отримати за допомогою і порадами своєї дружини.

Дивитися онлайн всі випуски шоу Голос країни можна на сайті 1plus1 video.