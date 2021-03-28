Кіркоров прокоментував чутки про свій роман з Бузовою

Співакові Філіпу Кіркорову журналісти вказали на той факт, що він почав дуже багато часу проводити разом останнім часом в компанії Ольги Бузової.
Відомий російський естрадний співак Філіп Кіркоров спростував чутки про свій роман зі співачкою і ведучою реаліті-шоу Дом-2 Ольгою Бузовою. Відповідну заяву він зробив в ефірі програми Ти не повіриш! на телеканалі НТВ.
Кіркорову журналісти вказали на той факт, що він почав дуже багато часу проводити разом останнім часом в компанії Бузової.
"Я весь час кручуся навколо Бузової? Бузова мене захомутала? Це можливо? Після всього, що я пережив у своєму житті. Мене захомутав вир популярності і мені він дуже подобається. Я хороша людина, хоча деякі мене вважають с*чкою", - сказав співак.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до Литви на 5 років через загрозу національній безпеці України та Литви.
- "Виконавців, які публічно виправдовують окупацію Криму, не слід терпіти в жодній демократичній державі. У нас однозначна позиція з питання таких виконавців, тому сумнівів з приводу включення Кіркорова в список небажаних в Литві осіб не виникло", - заявила глава МВС Агне Білотайте.
- У відповідь Кіркоров оголосив про те, що найняв адвокатів, і пообіцяв скасувати "таку несправедливість" в суді.
Автор: Дмитро Відоменко