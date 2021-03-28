Кіркоров прокоментував чутки про свій роман з Бузовою

Філіп Кіркоров / УНІАН

Відомий російський естрадний співак Філіп Кіркоров спростував чутки про свій роман зі співачкою і ведучою реаліті-шоу Дом-2 Ольгою Бузовою. Відповідну заяву він зробив в ефірі програми Ти не повіриш! на телеканалі НТВ.

Кіркорову журналісти вказали на той факт, що він почав дуже багато часу проводити разом останнім часом в компанії Бузової.

"Я весь час кручуся навколо Бузової? Бузова мене захомутала? Це можливо? Після всього, що я пережив у своєму житті. Мене захомутав вир популярності і мені він дуже подобається. Я хороша людина, хоча деякі мене вважають с*чкою", - сказав співак.

Філіп Кіркоров і Ольга Бузова / instagram.com/buzova86

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